Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: "A oferit referinţe pozitive" - Antena Sport

Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: “A oferit referinţe pozitive”

Publicat: 7 august 2025, 17:47

Jucătorii de la FCSB, la startul unei partide/ Sport Pictures

Un titular de la FCSB este, din nou, aproape de un transfer spectaculos. Turcii au anunţat că Ştefan Târnovanu e în continuare pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray.

Conform presei din Turcia, Mircea Lucescu l-a recomandat pe Ştefan Târnovanu la Galatasaray. Oficialii campioanei Turciei au primit referinţe pozitive din partea selecţionerului, în privinţa portarului de la FCSB.

Ştefan Târnovanu, în continuare pe lista lui Galatasaray

Ştefan Târnovanu se luptă cu Senna Lammens, de la Antwerp, Guillamue Restes, de la Toulouse, şi cu Dominik Greif, de la Mallorca, pentru un transfer de top la Galatasaray, în această vară.

Conform jurnaliştilor turci, oficialii campioanei Turciei ar fi purtat discuţii cu cei de la FCSB în privinţa transferului lui Ştefan Târnovanu.

“Galatasaray continuă de asemenea discuțiile pentru Konstantinos Tzolakis de la Olympiakos și pentru Ștefan Târnovanu de la FCSB. Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a oferit și el referințe pozitive pentru portarul român în vârstă de 25 de ani, Târnovanu”, notează turcii de la fotomac.com.tr.

Turcii susţin că primul pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray este Dominik Greif. Oficialii campioanei din Turcia au înaintat o ofertă pentru portarul slovac al celor de la Mallorca.

“Galatasaray a trimis prima ofertă către clubul Mallorca pentru transferul portarului slovac. În vârstă de 28 de ani, Greif, ar fi de asemenea interesat să plece de la Mallorca.

Experimentatul goalkeeper, al cărui contract cu clubul spaniol expiră în 2026, pare aproape să accepte oferta venită de la Galatasaray, în perspectiva participării în Liga Campionilor”, au mai notat turcii.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa lui Ştefan Târnovanu, după victoria celor de la Farul Constanţa din Ghencea, scor 2-1. Portarul campioanei României a fost eliminat după ce s-a răstit la arbitru, la scorul de 1-1.

“Nu sunt supărat pe jucători, sunt pe portar. Acolo s-a terminat, când a luat roşu. Cred că da, i-a dat galben, după roşu direct. Aşa e când ajungi vedetă. Dar tot timpul, la echipă s-a spus că dacă se mai comentează la arbitru, amenzi. Au fost atenţionaţi tot timpul.

(Îl pedepsiţi?) Da, normal, e meciul lui pierdut. Plus Găman, nu ştiu de ce mai e arbitrul. Eşti la un metru, fault la Cisotti şi tu nu vezi. Şi cartonaşul roşu pe care l-a dat, să vedem. Târnovanu nu e băiat obraznic, dar să dai roşu la portar, e prea mult. I-a dat galben, nu era de ajuns? Gămas, săracul, tot timpul am avut belele cu el. Şi când era la VAR, ne-a scos mingea din poartă cu CFR”, a declarat Gigi Becali, la gsp.ro.

