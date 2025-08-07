Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: "A oferit referinţe pozitive" - Antena Sport

Un titular de la FCSB este, din nou, aproape de un transfer spectaculos. Turcii au anunţat că Ştefan Târnovanu e în continuare pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray.
Conform presei din Turcia, Mircea Lucescu l-a recomandat pe Ştefan Târnovanu la Galatasaray. Oficialii campioanei Turciei au primit referinţe pozitive din partea selecţionerului, în privinţa portarului de la FCSB.
Ştefan Târnovanu, în continuare pe lista lui Galatasaray
Ştefan Târnovanu se luptă cu Senna Lammens, de la Antwerp, Guillamue Restes, de la Toulouse, şi cu Dominik Greif, de la Mallorca, pentru un transfer de top la Galatasaray, în această vară.
Conform jurnaliştilor turci, oficialii campioanei Turciei ar fi purtat discuţii cu cei de la FCSB în privinţa transferului lui Ştefan Târnovanu.
“Galatasaray continuă de asemenea discuțiile pentru Konstantinos Tzolakis de la Olympiakos și pentru Ștefan Târnovanu de la FCSB. Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a oferit și el referințe pozitive pentru portarul român în vârstă de 25 de ani, Târnovanu”, notează turcii de la fotomac.com.tr.
Turcii susţin că primul pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray este Dominik Greif. Oficialii campioanei din Turcia au înaintat o ofertă pentru portarul slovac al celor de la Mallorca.
“Galatasaray a trimis prima ofertă către clubul Mallorca pentru transferul portarului slovac. În vârstă de 28 de ani, Greif, ar fi de asemenea interesat să plece de la Mallorca.
Experimentatul goalkeeper, al cărui contract cu clubul spaniol expiră în 2026, pare aproape să accepte oferta venită de la Galatasaray, în perspectiva participării în Liga Campionilor”, au mai notat turcii.