Universitatea Craiova, transfer cu câteva ore înainte de finalul perioadei de mercato - Antena Sport

Universitatea Craiova a reușit să facă un ultim transfer chiar înainte ca perioada de transferuri să se încheie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oltenii au rezolvat venirea lui Alexandru Iamandache, jucător care trebuia inițial să ajungă în vară, dar care a fost până la urmă cedat de cei de la CS Afumați de acum.

Craiova a rezolvat transferul lui Iamandache

Universitatea Craiova a căutat să se întărească în această “fereastră” de mercato, iar unul dintre jucătorii pe care Mihai Rotaru și i-a dorit expres la echipă a fost Alexandru Iamandache, extrema celor de la CS Afumați. În primă fază, liderul din Liga 1 și formația din eșalonul secund s-au înțeles pentru un transfer din vară, însă alb-albaștrii au insistat să îl aducă în Bănie încă din iarnă.

Până la urmă, transferul lui Iamandache se va face de acum, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu. Fotbalistul de bandă stângă va deveni practic o nouă variantă pentru atacul lui Filipe Coelho în lupta pentru titlu pe care trebuie să Universitatea Craiova în play-off.

În acest sezon, Iamandache a adunat 18 meciuri pentru CS Afumați și a marcat de opt ori, reușind să dea și patru pase decisive. În vârstă de 26 de ani, el a mai evoluat pentru FC Pucioasa și SSU Poli Timișoara.