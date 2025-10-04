"Următorul Louis Munteanu", pe urmele lui Daniel Bîrligea? "Ar putea să ajungă la FCSB" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 4 octombrie 2025, 10:08

Lorenzo Biliboc, în timpul unui meci al CFR-ului / Sport Pictures

Lorenzo Bilboc, jucătorul de la CFR Cluj considerat de patron “următorul Louis Munteanu” a început să atragă atenția după ce a marcat primele goluri în Gruia. Recent, Giovanni Becali a fost întrebat dacă fotbalistul de 18 ani ar putea ajunge la FCSB, asemenea lui Daniel Bîrligea, iar impresarul a luat în calcul această variantă.

Puștiul din formația lui Andrea Mandorlini a ieșit în evidență în ultimele meciuri, după ce a marcat cu UTA Arad și “U” Cluj în cele mai recente etape din Liga 1. Cu această ocazie, Giovanni Becali l-a lăudat, deși s-a ferit să vea un “verdict” final în privința sa.

Ce a spus Becali despre un transfer al lui Biliboc de la CFR la FCSB

Agentul care reprezintă mai mulți jucători români a comparat traiectoria carierei lui Biliboc cu cea a lui Daniel Bîrligea și a găsit câteva similarități. Ambii au evoluat în Italia la echipe de tineret, după care au ajuns în Gruia, unde au început să crească din ce în ce mai mult.

Biliboc ar putea avea aceeași traiectorie ca Bîrligea. A pornit din Italia, Serie C, l-a luat Clujul, a crescut.

Nu știu în ce condiții l-a luat Clujul. Ar putea să ajungă la FCSB, a dat două goluri spectaculoase în ultimele etape. Știe cu mingea, are un stâng bun, cred că și vine dintr-o familie serioasă.

Biliboc are calități, dar trebuie să-l vedem, să facă diferența“, a spus Becali despre Biliboc, potrivit fanatik.ro.

Merită menționat însă că Biliboc nu este momentat o certitudine, așa cum era Bîrligea când a fost adus de FCSB de la CFR. Fotbalistul care și-a anunțat recent dorința de a juca pentru naționala României va șansa să își arate din nou calitățile în meciul contra lui Hermannstadt.

