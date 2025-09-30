Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: "Eu aleg România!" - Antena Sport

Mircea Lucescu şi FRF au primit o veste foarte bună. Lorenzo Biliboc, aripa de 18 ani de la CFR Cluj, a ales să joace pentru naţionala României, chiar dacă acesta are dublă cetăţenie, italiană şi română.

Fotbalistul cotat la 300.000 de euro a fost crescut la grupele de juniori ale lui Juventus, înainte să ajungă în această vară la CFR. Biliboc a marcat deja două goluri pentru echipa din Gruia şi se autopropune la naţionala lui Il Luce.

Lorenzo Biliboc vrea să joace pentru România

“Pentru noi nu e un rezultat bun acest 2-2. Voiam să câștigăm. Rezultatul nostru trebuia să fie victorie. Nu putem să ne gândim la egal, trebuie să mergem în continuare să jucăm numai la victorie. Am greșit puțin (n.r. la 1-0), ne-am retras. Am avut și noi momentul nostru în meci, La final cred că nu mai aveam energie.

Nu vreau să mă evaluez eu, alții trebuie să o facă. (n.r. ce națională alege) Tata și mama sunt din România. Eu aleg România.

Nu am un idol, dar acolo la Juventus m-a impresionat Kenan Yildiz. L-am văzut, m-am antrenat cu el la juniori, apoi s-a dus la echipa mare. E foarte frumos să-l văd acolo”, a spus Biliboc, la finalul meciului U Cluj – CFR Cluj 2-2.