UTA Arad - CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Formaţia lui Dan Petrescu poate deveni lider în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Dan Petrescu a spus că se aşteaptă la orice şi că are mereu bagajul pregătit. Petrescu a ironizat zvonurile privind plecarea lui de la CFR Cluj şi a spus că şi el ar putea ajunge la Real Madrid.

„Ce treabă are arbitrajul cu Daniel Pancu? Vorbeam de arbitraj. Ce pot să vă răspund eu? Fiecare zice ce vrea. La CFR nu e bine să se stea liniştit o săptămână, tot timpul trebuie să apară ceva. Trebuie să vedem de la cine a apărut. Ştirea trebuie să o dea cineva. Pe surse zic şi eu Dan Petrescu, la Real Madrid. Sursele zic ce vor.

Sunt obişnuit cu toate, le ştiu pe toate. La Kuban Krasnodar am fost dat afară după ce am semnat contractul pe 3 ani şi am bătut în derby. Bagajul e făcut mereu la mine, timp de 8 ani. Pac, îl iau şi plec. Mă întorc când trebuie să mă întorc când trebuie„, a spus Dan Petrescu într-o conferinţă de presă.