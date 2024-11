"V-a surprins convocarea lui David Miculescu?" Reacţia imediată lui Elias Charalambous. Cum l-a descris pe Mircea Lucescu - Antena Sport

Elias Charalambous a avut prima reacţie după ce Mircea Lucescu a convocat cinci jucători de la FCSB Elias Charalambous, la conferinţa de presă / Profimediaimages Elias Charalambous a avut prima reacţie după ce Mircea Lucescu a convocat cinci jucători de la FCSB pentru meciurile cu Kosovo şi Cipru, din Nations League. Antrenorul campioanei Ligii 1 l-a lăudat pe selecţionerul României pentru decizia luată. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ştefan Târnovanu, Darius Olaru, Adrian Şut, David Miculescu şi Daniel Bîrligea sunt fotbaliştii care au primit convocări de la „Il Luce”. Pe lista iniţială a fost şi Florin Tănase, dar atacantul s-a accidentat şi va fi indisponibil trei săptămâni. Elias Charalambous, prima reacţie despre convocarea lui David Miculescu Antrenorul FCSB-ului a anunţat că nu l-au surprins convocările lui David Miculescu şi Daniel Bîrligea. „Mereu am zis că la echipa națională avem, aveți, un antrenor care este respectat, cu mulți ani în fotbal, care mereu va face alegerile corecte. Vedeți, este la echipa națională, deci antrenorul este corect. A chemat toți jucători care crede el că pot ajuta echipa națională. Uneori trebuie să aștepți momentul potrivit. Reclamă

(V-a surprins convocarea lui Miculescu?) Cu jocurile pe care le-a făcut, cu ultimele jocuri pe care le-a făcut, nu, nu a fost o surpriză. A fost top„, a spus Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Darius Olaru s-a refăcut la timp şi poate fi titular în derby-ul U Cluj – FCSB, care va fi duminică, de la ora 21:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

„Olaru o să fie cu noi mâine, după cum ați văzut. Tănase are o accidentare și va fi OUT pentru mâine. Lixandru va lipsi pentru mult timp, îi avem pe Dawa și Baba suspendați, restul sunt ok„, a mai spus Charalambous.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo şi Cipru din UEFA Nations League România – Kosovo este chiar „finala” pentru primul loc din Nations League şi va putea fi urmărită pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. PORTARI Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2); MIJLOCAȘI Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).

