"Vă consideraţi favoriţi?" Răspunsul tranşant al lui Dennis Politic, înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: "Asta trebuie să facem" - Antena Sport

(n.r: Motivaţia este şi mai mare pentru tine să prinzi din nou echipa naţională) Exact. Îmi doresc să fac un play-off foarte bun, să ridic ştacheta, să am performanţe foarte bune şi îmi doresc să fiu din nou acolo.

(n.r: cum l-au primit colegii după debutul la naţională) M-au primit bine, m-au felicitat pentru că am debutat la echipa naţională şi suntem concentraţi pe meciul de duminică. Nu avem timp foarte mult de sărbătorit.

„ (n.r: despre debutul la naţională) Mă gândeam înainte şi speram să îmi fac debutul. Atunci, pe moment, a fost mai mult concentrare, nu a fost emoţie sau euforie, pur şi simplu eram concentrat să intru bine în meci. Am păstrat tricoul, da.

(n.r: Vă consideraţi favoriţi având în vedere că FCSB are mulţi jucători accidentaţi?) Nu pot să spun că suntem echipa favorită, ei sunt mai bine clasaţi. Chiar dacă jucăm acasă şi sunt sigur că o să avem fanii de partea noastră, în ultimele nu ştiu câte meciuri nu am reuşit să îi învingem. Deocamdată, ei sunt favoriţi, trebuie să recunoaştem şi noi încercăm să obţinem această victorie, pe care o căutăm de foarte mult timp.

(n.r.: Ce trebuie să faceţi ca să câştigaţi?) În primul rând trebuie să eliminăm greşelile copilăreşti sau individuale pe care le-am tot făcut. Oftica noastră din meciul trecut a fost că am început foarte bine partida, am dat gol primii şi, la un minut, am luat gol, ceea ce ne-a demoralizat. Asta trebuie în primul rând să facem, să începem foarte bine meciul şi să fim motivaţi, pentru că avem calitate”, a declarat Dennis Politic la conferinţa de presă de dinainte de Dinamo – FCSB.

Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo-FCSB. Fanii iau cu asalt Arena Naţională pentru Derby de România

Dinamo-FCSB e capul de afiş al celei de a doua etape din play-off-ul de Liga 1. Cu o zi înaintea disputei de pe Arena Naţională, dinamoviştii au anunţat că s-au vândut deja peste 25.000 de bilete pentru această dispută. Mai mult, se preconizează că vor fi peste 30 de mii de fani la disputa care va avea loc duminică, de la ora 20.30, şi care va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.