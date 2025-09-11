"Va redeveni o forţă". Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Ce a spus despre viitorul echipei - Antena Sport

Zeljko Kopic a transmis un mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Antrenorul croat s-a declarat convins de faptul că echipa sa va redeveni o forţă în fotbalul românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zeljko Kopic a oferit declaraţii despre mandatul său pe banca formaţiei din Ştefan cel Mare, pe care l-a descris ca fiind o mare provocare, mai ales la început. Antrenorul în vârstă de 48 de ani îi pregăteşte pe “câini” din decembrie 2023.

Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo

Croatul de pe banca lui Dinamo a mai amintit de faptul că şi în trecut a avut experienţe la echipe aflate în criză, pe care a reuşit să le redreseze.

“Am început să antrenez în divizia a 4-a, dar am ajuns unul dintre croații care au condus echipe mari. Am avut experiențe și în Champions League, am antrenat la Botev. Am luat echipe de pe ultimul loc și le-am dus în prima jumătate a clasamentului.

Am încercat să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu și să iau cele mai bune decizii pentru echipă și pentru club. Asta cred că e important. Toată lumea vrea să aibă informații de la Dinamo. Pentru mine e important ce se întâmplă în familia noastră de la Săftica.