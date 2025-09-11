"Va redeveni o forţă". Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Ce a spus despre viitorul echipei - Antena Sport

Închide meniul
"Va redeveni o forţă". Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Ce a spus despre viitorul echipei

Liga 1

“Va redeveni o forţă”. Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Ce a spus despre viitorul echipei

Publicat: 11 septembrie 2025, 17:48

Va redeveni o forţă. Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Ce a spus despre viitorul echipei

Zeljko Kopic - Profimedia Images

Zeljko Kopic a transmis un mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo. Antrenorul croat s-a declarat convins de faptul că echipa sa va redeveni o forţă în fotbalul românesc.

Zeljko Kopic a oferit declaraţii despre mandatul său pe banca formaţiei din Ştefan cel Mare, pe care l-a descris ca fiind o mare provocare, mai ales la început. Antrenorul în vârstă de 48 de ani îi pregăteşte pe “câini” din decembrie 2023.

Zeljko Kopic, mesaj uriaş pentru fanii lui Dinamo

Croatul de pe banca lui Dinamo a mai amintit de faptul că şi în trecut a avut experienţe la echipe aflate în criză, pe care a reuşit să le redreseze.

“Am început să antrenez în divizia a 4-a, dar am ajuns unul dintre croații care au condus echipe mari. Am avut experiențe și în Champions League, am antrenat la Botev. Am luat echipe de pe ultimul loc și le-am dus în prima jumătate a clasamentului.

Am încercat să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu și să iau cele mai bune decizii pentru echipă și pentru club. Asta cred că e important. Toată lumea vrea să aibă informații de la Dinamo. Pentru mine e important ce se întâmplă în familia noastră de la Săftica.

Mie îmi place să știu unde mă aflu. Am primit și alte opțiuni, nu doar de la Dinamo. Toată lumea din Croația știe cine este Dinamo. Știu despre ce club vorbim. A fost o provocare mare. Am crezut în ceea ce fac, iar acum știu care e mentalitatea mea. Nu renunț niciodată. Eu niciodată nu am pariat pe noroc și mi-am calculat totul. A fost un moment dificil. În primul sezon totul a fost foarte dur, o provocare imensă, dar simt că acum am mai mult control asupra lucrurilor. Cred că Dinamo va redeveni o forță în fotbalul românesc”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.

După opt etape disputate, Dinamo ocupă locul trei în Liga 1, cu 15 puncte. În următoarea etapă, “câinii” se vor duela cu Petrolul.

