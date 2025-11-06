Veste bună pentru Zeljko Kopic! Se pregătește intens la antrenamente și este aproape de revenire - Antena Sport

Dinamo București se află pe poziția a patra după 15 runde disputate, iar Zeljko Kopic primește vești din ce în ce mai bune de la antrenamentele echipei din Ștefan cel Mare.

Transferat la începutul sezonului de la Brighton, Adrian Mazilu se pregătește intens pentru a reveni pe gazon, iar momentul este tot mai aproape.

Adrian Mazilu, tot mai activ la antrenamentele echipei

Adrian Mazilu mai are multe de demonstrat la nivelul primei ligi din România, după o aventură destul de nereușită în Anglia. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani se recuperează tot mai bine, iar momentul revenirii pe gazon se apropie din ce în ce mai mult.

La antrenamentul de joi, „câinii” au publicat pe pagina oficială de Facebook mai multe imagini cu jucătorul român, împreună cu mesajul: „Tot mai aproape de revenirea pe teren!”, au scris aceștia.