Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj - Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar - Antena Sport

Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj - Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar

Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar

Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 16:53

Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar

Profimedia

Dan Petrescu a primit o veste proastă chiar înaintea partidei dintre CFR Cluj și Braga. Medicii au dat verdictul în cazul accidentării lui Karlo Muhar, anunțând astfel și perioada în care jucătorul va fi indisponibil.

Karlo Muhar, care s-a întors la CFR Cluj în această perioadă de mercato, s-a accidentat în manșa tur a „dublei” cu Lugano. Acesta are o problemă la ligamentul colateral, care îl va ține departe de teren pentru o perioadă lungă.

Veste proastă pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă cu Karlo Muhar

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, staff-ul medical al celor de la CFR Cluj estimează faptul că Muhar va reveni la antrenamente în două luni. De menționat este că acesta a ratat deja patru meciuri oficiale.

Având în vedere faptul că Dan Petrescu nu se va putea baza pe Muhar, Neluțu Varga s-a mișcat rapid și l-a transferat pe Ovidiu Perianu, de la FCSB.

De la revenirea în Gruia, Karlo Muhar a bifat 5 partide la CFR Cluj, în toate competițiile. În cadrul acestora a reușit să marcheze un gol și să ofere 3 pase decisive.

În momentul de față, mijlocașul din Croația este cotat la suma de 1,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

În cariera sa a mai jucat pentru: NK Velika Mlaka, Lokomotiva, Dinamo Zagreb II,Inter Zapresic, Lech Poznan, Kayserispor, CSKA Sofia și Al-Orobah.

Cristi Balaj a anunțat că CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu

CFR Cluj a solicitat inițial un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu și a lui Jorge Costa, la partida cu Braga, din manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Cristi Balaj a anunțat acum că oficialii echipei din Gruia s-au răzgândit și că momentul de reculegere va fi susținut doar pentru fostul antrenor al echipei.

După trecerea în neființă a lui Ion Iliescu, Guvernul României a decis ca ziua de joi, 7 august, să fie una de doliu național. Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj a dorit să păstreze momentul de reculegere și în memoria fostului președinte, având în vedere decizia luată de Guvern.

Chiar dacă a primit acceptul UEFA, CFR Cluj a renunțat la această idee. Cristi Balaj a transmis că echipa din Gruia nu vrea să dea o tentă politică acțiunii, chiar dacă în ziua meciului cu Braga a fost decretat doliu național.

„Inițial, momentul de reculegere de diseară l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică, deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.

Nu vrem să creăm un moment tensionat în rândul suporterilor noștri”, a spus Cristi Balaj, citat de iamsport.ro.

