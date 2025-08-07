Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj - Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar - Antena Sport

Dan Petrescu a primit o veste proastă chiar înaintea partidei dintre CFR Cluj și Braga. Medicii au dat verdictul în cazul accidentării lui Karlo Muhar, anunțând astfel și perioada în care jucătorul va fi indisponibil.

Karlo Muhar, care s-a întors la CFR Cluj în această perioadă de mercato, s-a accidentat în manșa tur a „dublei” cu Lugano. Acesta are o problemă la ligamentul colateral, care îl va ține departe de teren pentru o perioadă lungă.

Veste proastă pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă cu Karlo Muhar

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, staff-ul medical al celor de la CFR Cluj estimează faptul că Muhar va reveni la antrenamente în două luni. De menționat este că acesta a ratat deja patru meciuri oficiale.

Având în vedere faptul că Dan Petrescu nu se va putea baza pe Muhar, Neluțu Varga s-a mișcat rapid și l-a transferat pe Ovidiu Perianu, de la FCSB.

De la revenirea în Gruia, Karlo Muhar a bifat 5 partide la CFR Cluj, în toate competițiile. În cadrul acestora a reușit să marcheze un gol și să ofere 3 pase decisive.