Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj - Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar - Antena Sport

Dan Petrescu a primit o veste proastă chiar înaintea partidei dintre CFR Cluj și Braga. Medicii au dat verdictul în cazul accidentării lui Karlo Muhar, anunțând astfel și perioada în care jucătorul va fi indisponibil.
Karlo Muhar, care s-a întors la CFR Cluj în această perioadă de mercato, s-a accidentat în manșa tur a „dublei” cu Lugano. Acesta are o problemă la ligamentul colateral, care îl va ține departe de teren pentru o perioadă lungă.
Veste proastă pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă cu Karlo Muhar
Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, staff-ul medical al celor de la CFR Cluj estimează faptul că Muhar va reveni la antrenamente în două luni. De menționat este că acesta a ratat deja patru meciuri oficiale.
Având în vedere faptul că Dan Petrescu nu se va putea baza pe Muhar, Neluțu Varga s-a mișcat rapid și l-a transferat pe Ovidiu Perianu, de la FCSB.
De la revenirea în Gruia, Karlo Muhar a bifat 5 partide la CFR Cluj, în toate competițiile. În cadrul acestora a reușit să marcheze un gol și să ofere 3 pase decisive.
În momentul de față, mijlocașul din Croația este cotat la suma de 1,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
În cariera sa a mai jucat pentru: NK Velika Mlaka, Lokomotiva, Dinamo Zagreb II,Inter Zapresic, Lech Poznan, Kayserispor, CSKA Sofia și Al-Orobah.
Cristi Balaj a anunțat că CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu
CFR Cluj a solicitat inițial un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu și a lui Jorge Costa, la partida cu Braga, din manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Cristi Balaj a anunțat acum că oficialii echipei din Gruia s-au răzgândit și că momentul de reculegere va fi susținut doar pentru fostul antrenor al echipei.