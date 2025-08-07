CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 16:33

CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj

Profimedia Images

CFR Cluj a solicitat inițial un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu și a lui Jorge Costa, la partida cu Braga, din manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Cristi Balaj a anunțat acum că oficialii echipei din Gruia s-au răzgândit și că momentul de reculegere va fi susținut doar pentru fostul antrenor al echipei.

După trecerea în neființă a lui Ion Iliescu, Guvernul României a decis ca ziua de joi, 7 august, să fie una de doliu național. Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj a dorit să păstreze momentul de reculegere și în memoria fostului președinte, având în vedere decizia luată de Guvern.

Cristi Balaj a anunțat că CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu

Chiar dacă a primit acceptul UEFA, CFR Cluj a renunțat la această idee. Cristi Balaj a transmis că echipa din Gruia nu vrea să dea o tentă politică acțiunii, chiar dacă în ziua meciului cu Braga a fost decretat doliu național.

„Inițial, momentul de reculegere de diseară l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică, deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.

Nu vrem să creăm un moment tensionat în rândul suporterilor noștri”, a spus Cristi Balaj, citat de iamsport.ro.

CFR Cluj – Braga va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida din Gruia va începe de la ora 19:30.

“Ar trebui să se rezolve” Anunţul lui Cristi Balaj despre transferul unui jucător de la FCSB la CFR Cluj!

Cristi Balaj a confirmat că CFR Cluj este aproape de a transfera un jucător de la FCSB. După ce mutarea lui Edjouma a picat, CFR Cluj este la un pas să îl transfere pe Ovidiu Perianu (23 de ani), fotbalist de care Gigi Becali vrea să scape.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Iniţial, se credea că Ovidiu Perianu va merge la Petrolul. De altfel, şi Gheorghiţă ar fi trebuit să ajungă împrumut la Petrolul, dar va merge la U Cluj.

„Da, e ceva cu Perianu. Căutam jucător români. Suferim la capitolul acesta. Fotbalul românesc suferă. Suntem în căutare de jucători români. Perianu este o variantă și ar trebui să se rezolve azi-mâine.

Pe Coubiș îl știu, știu unde evoluează, dar nu am amănunte să vă spun, comparativ cu Perianu”, a declarat Cristi Balaj pentru digisport.ro.

