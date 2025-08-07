CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj - Antena Sport

CFR Cluj a solicitat inițial un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu și a lui Jorge Costa, la partida cu Braga, din manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Cristi Balaj a anunțat acum că oficialii echipei din Gruia s-au răzgândit și că momentul de reculegere va fi susținut doar pentru fostul antrenor al echipei.

După trecerea în neființă a lui Ion Iliescu, Guvernul României a decis ca ziua de joi, 7 august, să fie una de doliu național. Cristi Balaj a dezvăluit că CFR Cluj a dorit să păstreze momentul de reculegere și în memoria fostului președinte, având în vedere decizia luată de Guvern.

Cristi Balaj a anunțat că CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu

Chiar dacă a primit acceptul UEFA, CFR Cluj a renunțat la această idee. Cristi Balaj a transmis că echipa din Gruia nu vrea să dea o tentă politică acțiunii, chiar dacă în ziua meciului cu Braga a fost decretat doliu național.

„Inițial, momentul de reculegere de diseară l-am cerut de la UEFA pentru ambele personalități care au decedat în această săptămână, fostul nostru antrenor Jorge Costa, dar și pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu și am primit acordul din partea forului continental.

Totuși, în urma unor discuții interne, am decis că vrem să ne disociem de orice persoană sau acțiune politică, deoarece nu vrem să dăm o tentă politică acțiunii noastre, chiar dacă astăzi este zi de doliu național în onoarea fostului președinte al României, pentru că avem susținători și cu alte orientări politice.