Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB ieșind de pe tunel într-un meci din cupele europene / Sport Pictures

FCSB urmează să se bazeze în curând din nou pe serviciile lui Valentin Crețu, jucătorul care a ratat ultimele patru partide ale roș-albaștrilor. Săptămânile trecute, fundașul dreapta al lui Elias Charalambous a suferit o fisură la un metatarsian, iar revenirea sa se apropie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentin Crețu ar urma să revină de astăzi, 30 septembrie, la antrenamente, însă nu va fi forțat pentru duelul cu Young Boys Berna din a doua etapă a grupei Europa League, potrivit digisport.ro. Fotbalistul de 36 de ani va fi apt totuși cel mai probabil pentru derby-ul etapei a 12-a din Liga, atunci când campioana en-titre dă peste Universitatea Craiova.

Valentin Crețu revine

Valentin Crețu a bifat ultimele sale minute într-o partidă din campionat dintre CFR și FCSB de pe 31 august, atunci când a fost introdus la pauză de Elias Charalambous. De atunci, fundașul de bandă a fost rezervă la duelul cu Csikszereda și nu a fost inclus în lot pentru meciurile cu FC Botoșani, Go Ahead Eagles și Oțelul Galați.

Rămâne de văzut care va fi statutul lui Crețu odată ce va reveni după accidentare. Deși a fost un om de bază în sezonul trecut, jucătorul a evoluat în această stagiune mai mult în cupele europene, pentru ca în Liga 1 să fie folosit Ionuț Cercel pe postul său în vederea îndeplinirii regulii Under-21.

În sezonul 2025/26, Crețu a adunat mai multe meciuri în preliminariile pentru cupele europene, opt la număr, decât în Liga 1, unde are doar trei.