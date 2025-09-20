Vești excelente pentru Cristi Chivu. Un jucător de bază revine după accidentare - Antena Sport

Cristi Chivu se va putea baza din nou pe Lautaro Martinez, care a acuzat probleme fizice după duelul cu Juventus de săptămâna trecută din campionat. Argentinianul nu a fost pe teren la debutul românului în UCL, în care “nerazzurrii” s-au impus cu 2-0 în fața lui Ajax, el fiind rezervă neutilizată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul de 28 de ani are șanse mari să fie în echipa de start a partidei dintre Inter și Sasssuolo, care va avea loc mâine de la 21:45.

Lautaro Martinez revine la Inter

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o înaintea duelului de pe Giuseppe Meazza, Cristi Chivu a dezvăluit că Martinez s-a antrenat alături de coechipierii săi și a remarcat spiritul de căpitan al elevului său. În plus, antrenorul de 44 de ani a lăsat de înțeles că sud-americanul va fi în teren din primul minut al duelului cu Sassuolo, atunci când a primit o întrebare incomodă legată de înlocuirea lui Yanick Sommer dintre buturi.

“Lautaro s-a antrenat și s-a pus la dispoziția echipei, așa cum, de altfel, a făcut și miercuri în Olanda. Un căpitan trebuie să facă asta, să înțeleagă momentele dificile, iar Lautaro nu dă niciodată înapoi: miercuri abia putea să meargă, dar s-a pus la dispoziție și sunt sigur că, dacă aș fi avut nevoie de el, ar fi intrat pe teren

În aceste zile a făcut terapie și acum este disponibil. Dacă va juca mâine? Dacă va juca Josep Martinez în locul lui Sommer? Să o spunem așa: un Martinez va juca“, a spus Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.