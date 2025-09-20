Vești excelente pentru Cristi Chivu. Un jucător de bază revine după accidentare - Antena Sport

Cristi Chivu se va putea baza din nou pe Lautaro Martinez, care a acuzat probleme fizice după duelul cu Juventus de săptămâna trecută din campionat. Argentinianul nu a fost pe teren la debutul românului în UCL, în care “nerazzurrii” s-au impus cu 2-0 în fața lui Ajax, el fiind rezervă neutilizată.
Jucătorul de 28 de ani are șanse mari să fie în echipa de start a partidei dintre Inter și Sasssuolo, care va avea loc mâine de la 21:45.
Lautaro Martinez revine la Inter
În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o înaintea duelului de pe Giuseppe Meazza, Cristi Chivu a dezvăluit că Martinez s-a antrenat alături de coechipierii săi și a remarcat spiritul de căpitan al elevului său. În plus, antrenorul de 44 de ani a lăsat de înțeles că sud-americanul va fi în teren din primul minut al duelului cu Sassuolo, atunci când a primit o întrebare incomodă legată de înlocuirea lui Yanick Sommer dintre buturi.
“Lautaro s-a antrenat și s-a pus la dispoziția echipei, așa cum, de altfel, a făcut și miercuri în Olanda. Un căpitan trebuie să facă asta, să înțeleagă momentele dificile, iar Lautaro nu dă niciodată înapoi: miercuri abia putea să meargă, dar s-a pus la dispoziție și sunt sigur că, dacă aș fi avut nevoie de el, ar fi intrat pe teren
În aceste zile a făcut terapie și acum este disponibil. Dacă va juca mâine? Dacă va juca Josep Martinez în locul lui Sommer? Să o spunem așa: un Martinez va juca“, a spus Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.
După duelul dintre Juventus și Inter, în care portarul elvețian a gafat la golul decisiv al “bianconerilor”, au existat voci care au spus că Sommer ar trebui să fie înlocuit, însă Chivu a demonstrat la meciul cu Ajax că încă are în jucătorul său. De aceea, șansele ca Josep Martinez să apere poarta sunt mai mici, motiv pentru care Lautaro va fi cel mai probabil titular.
Pe lângă discuția despre atacantul de 28 de ani, Chivu a oferit și un mesaj pentru contestatari și a ținut să le aducă aminte ce a reușit Simone Inzaghi în sezonul trecut, când s-a luptat pe toate cele trei fronturi posibile până la final.
“Zgomotul dușmanilor face parte din joc, dar adesea se uită că aceasta este o echipă care anul trecut a avut un sezon incredibil și despre care vorbea întreaga lume“.
