Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare - Antena Sport

Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare

Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 11:44

Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare

Jucătorii lui Dinamo celebrând un gol într-un meci cu FCSB / Sport Pictures

Stipe Perica a fost unul dintre jucătorii care nu au putut să evolueze pentru Dinamo în marea parte a startului de sezon din cauza unei accidentări. În prezent, atacantul croat s-a întors la antrenamente, iar Zeljko Kopic a anunțat că este gata să îl folosească din nou în viitorul apropiat.

Declarațiile tehnicianului au venit în cadrul unui interviu pentru cei de la dinamo1948.club, site care acoperă în detaliu ce se întâmplă în vestiarul “câinilor”.

Zeljko Kopic a anunțat revenirea lui Stipe Perica

Perica a apărut într-un singur meci din noul sezon, cel din etapa a cincea cu Metaloglobus. Atunci, croatul a intrat în minutul 81 și a jucat până la final.

Până atunci și după acel meci, Perica a fost măcinat de probleme musculare, iar anumite surse vorbeau inclusiv despre o problemă din vestiar între el și Kopic. După ce Andrei Nicolescu a infirmat acest aspect, antrenorul alb-roșilor a susținut și el aceeași idee, iar recent a anunțat că jucătorul adus de la HNK Rijeka iarna trecută va reveni în sfârșit pe teren dacă nu va apărea ceva neprevăzut.

De săptămâna trecută a reintrat la antrenamente fără probleme. Avem grijă să nu-l suprasolicităm, îl luăm pas cu pas. Nu am vrut să-l folosesc nici în amicalul de sâmbătă (n.r. – cu CS Dinamo, câștigat cu 2-0), tocmai pentru a-l proteja.

Dacă procesul continuă bine și nu apar alte probleme, îl vom folosi din meciurile următoare. Vom vedea cum decurge totul până la partida cu Petrolul, dar dacă va avea o săptămână completă de antrenamente, nu există motive să nu fie cu noi. Eu cred că și-a rezolvat în sfârșit problemele și că, zi după zi, va reveni la forma de care avem nevoie“, a spus Kopic, potrivit dinamo1948.club.

Sezonul trecut, Perica a evolaut în 16 partide pentru Dinamo și a marcat șase goluri.

