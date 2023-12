Victor Angelescu a confirmat că Rapid se desparte de un jucător important: "E o situaţie mai delicată" - Antena Sport

Reclamă

Borja Valle a venit în vara anului trecut la Rapid, de la formaţia Cartagena, aflată în a doua ligă spaniolă. Giuleştenii nu au plătit niciun ban pentru a-l aduce, el sosind la Rapid în calitate de jucător liber de contract.

Borja Valle a evoluat 4 luni la Dinamo în perioada pandemiei, din septembrie 2020 până în ianuarie 2021. Mijlocaşul spaniol i-a părăsit pe „câini” din pricina problemelor financiare, el având un discurs dur la adresa compatrioţilor săi care au preluat atunci clubul, acţionar majoritar fiind atunci Pablo Cortacero.

„Am mers acolo fericit (n.r.: la Dinamo), entuziasmat, la un club istoric cunoscut în toată lumea fotbalului, care avea un proiect grozav. Trei luni mai târziu am descoperit că totul a fost doar o minciună, că tot ce am crezut zi de zi a fost de fapt doar o minciună. Nu pot înțelege cum există oameni care se pot juca cu iluziile altora și îi pot face pe alții să-și schimbe viața. Treaba noastră este să jucăm fotbal, dar oricât de fericit ai fi la un club, trebuie să pleci atunci când vezi că nu ești remunerat și nimic nu se repară”, declara Borja Valle în decembrie 2020.

Victor Angelescu a răbufnit după ce Rapid a pierdut procesul de 600.000 de euro la TAS. Acţionarul minoritar al giuleştenilor a avut prima reacţie despre lovitura financiară de proporţii primită în procesul cu Milos Pavlovic.

Milos Pavlovic a învins-o pe fosta sa echipă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Astfel, Dan Şucu şi Victor Angelescu vor plăti peste 600.000 de euro către Pavlovic, sumă care trebuie virată urgent, dacă rapidiştii vor să evite o interdicţie la transferuri.

Angelescu a oferit primele detalii şi este surprins de decizia luată, în condiţia în care procesul fusese câştigat la FIFA. TAS a întors decizia şi i-a dat dreptate fostului jucător. Acţionarul Rapidului a ţinut să specifice că nu se pune problema ca Rapid să aibă, în acest moment, interdicţie la transferuri. Prin urmare, pot fi legimitaţi jucătorii care s-au înţeles deja cu şefii din Giuleşti. „Nu avem nicio interdicţie la TAS, abia am pierdut şi există o perioadă în care să plătim. Suma este mai mică (n.r. de 700.000 de euro), dar nu cu mult. Ce este adevărat e că am pierdut la TAS. Noi câştigasem la FIFA şi am pierdut la TAS. E una dintre cele mai proaste experienţe ale mele. Era o diferenţă destul de mare, FIFA ne-a dat dreptate. Înainte, FIFA le dăduse celorlalţi jucători dreptate. TAS-ul nu e lege, TAS-ul face ce vrea. Cum vor unii de acolo, aşa se întâmplă. Mergem mai departe, cum i-am plătit pe ceilalţi, îi plătim şi pe Pavlovic”, a spus Victor Angelescu pentru sursa citată.