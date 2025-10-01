Victor Angelescu a răbufnit și el la adresa regulii U21: "Câți jucători am produs noi" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu a răbufnit și el la adresa regulii U21: “Câți jucători am produs noi”

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 13:47

Comentarii
Victor Angelescu, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Victor Angelescu a constestat și el recent regula Under-21, după ce și Andrea Mandorlini a vorbit acum câteva zile despre acest aspect din fotbalul românesc. Acționarul minoritar de la Rapid este de părere că echipele nu ar trebui obligate să folosească un tânăr jucător în teren, ci mai degrabă ar trebui să fie premiate în cazul în care fac acest lucru.

În plus, conducătorul giuleștenilor a dat de înțeles că regula nu a avut o eficiență atât de mare de când a fost implementată în anul 2016 de către FRF.

Victor Angelescu contestă aspru regula U21

Angelescu a analizat și situația Rapidului, care în momentul de față are soluții pentru postul de Under-21. Acționarul a menționat că giuleștenii nu au investit în tineri pentru a îndeplini regula, ci mai degrabă pentru a crește tinere talente care să ajungă ulterior “produse de export”.

100% aș vota pentru eliminarea ei. Nu e normal să te oblige să faci ceva. Din punctul meu de vedere, ar trebui premiată. Adică mi se pare normal și poate chiar Federația ar trebui să găsească niște fonduri. Și are, probabil.

Noi, știți foarte bine că am investit, avem «under». Avem «underi» în care am investit mulți bani. Am avut și în trecut, Rareș Ilie și alții pe care i-am vândut. Avem și acum: Rareș Pop, Gheorghe, El Sawy. Adică am investit și nu am investit niciodată că sunt «underi», ci pentru că, pe viitor, jucătorii tineri sunt cei mai căutați.

Câți jucători, de când a început regula, am produs noi ca să ajungă la naționala mare și să ajungă importanți în Europa? Poate unul, doi“, a spus acționarul minoritar de la Rapid, potrivit primasport.ro.

Comentarii


1 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 2 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: "Poate că a semnat cu altcineva" 3 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 4 Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow 5 Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investa 6 Noua senzaţie din Liga 1 vrea la naţionala lui Mircea Lucescu: "Eu aleg România!"
