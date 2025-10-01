Victor Angelescu a răbufnit și el la adresa regulii U21: "Câți jucători am produs noi" - Antena Sport

Victor Angelescu a constestat și el recent regula Under-21, după ce și Andrea Mandorlini a vorbit acum câteva zile despre acest aspect din fotbalul românesc. Acționarul minoritar de la Rapid este de părere că echipele nu ar trebui obligate să folosească un tânăr jucător în teren, ci mai degrabă ar trebui să fie premiate în cazul în care fac acest lucru.

În plus, conducătorul giuleștenilor a dat de înțeles că regula nu a avut o eficiență atât de mare de când a fost implementată în anul 2016 de către FRF.

Victor Angelescu contestă aspru regula U21

Angelescu a analizat și situația Rapidului, care în momentul de față are soluții pentru postul de Under-21. Acționarul a menționat că giuleștenii nu au investit în tineri pentru a îndeplini regula, ci mai degrabă pentru a crește tinere talente care să ajungă ulterior “produse de export”.

“100% aș vota pentru eliminarea ei. Nu e normal să te oblige să faci ceva. Din punctul meu de vedere, ar trebui premiată. Adică mi se pare normal și poate chiar Federația ar trebui să găsească niște fonduri. Și are, probabil.

Noi, știți foarte bine că am investit, avem «under». Avem «underi» în care am investit mulți bani. Am avut și în trecut, Rareș Ilie și alții pe care i-am vândut. Avem și acum: Rareș Pop, Gheorghe, El Sawy. Adică am investit și nu am investit niciodată că sunt «underi», ci pentru că, pe viitor, jucătorii tineri sunt cei mai căutați.