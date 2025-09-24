Victor Becali s-a răzgândit în privința FCSB-ului: "Nu mai pot să spun același lucru" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 13:14

Victor Becali s-a răzgândit în privința FCSB-ului: Nu mai pot să spun același lucru

Jucătorii de la FCSB, după un meci / Profimedia

Victor Becali nu crede că FCSB mai este favorită la titlu, în contextul în care roș-albaștrii se află pe locu 13 după primele 10 etape din campionat. În urmă cu peste o lună, impresarul vorbea despre campioana en-titre după eșecul cu Dinamo și spunea că trupa lui Elias Charalambous va câștiga pentru al treilea sezon consecutiv campionatul.

În schimb, Becali o consideră pe Universitatea Craiova ca fiind formația cu prima șansă la ridicarea trofeului deasupra capului.

Victor Becali nu mai are încredere în FCSB

Becali a trăit cu impresia că startul de sezon slab al FSCB-ului este ceva de moment, însă după primele 10 etape campioana nu a arătat că poate ieși din această pasă proastă. Din acest motiv, impresarului îi e greu să creadă că roș-albaștri se mai pot bate la titlu, motiv pentru care mizează pe elevii lui Mirel Rădoi.

Din păcate, nu mai pot să spun același lucru (n.r. că FCSB e principala favorită la titlu). Pentru că eu am crezut că… e o chestie așa, de primele etape, au mai fost într-o asemenea situație, dar nu văzut niciun moment de revenire și nu mai cred. Eu zic că va intra în play-off, dar e foarte greu să te lupți pentru titlu.

Da, Craiova are prima șansă la titlu, chiar dacă a avut acum o sincopă, nu poți să câștigi toate meciurile. Este o echipă care arată destul de bine. Mie îmi place cum arată Craiova. Dacă Mirel va fi lăsat, cu siguranță va fi lăsat, eu zic că are prima șansă la campionat.

FCSB întotdeauna, cu mici excepții, a avut evoluții bune în Europa. S-ar putea să vedem cu totul altă echipă și de aici să fie și altă echipă și în campionat“, a spus impresarul, potrivit gsp.ro.

