Victor Becali s-a răzgândit în privința FCSB-ului: "Nu mai pot să spun același lucru" - Antena Sport

Victor Becali nu crede că FCSB mai este favorită la titlu, în contextul în care roș-albaștrii se află pe locu 13 după primele 10 etape din campionat. În urmă cu peste o lună, impresarul vorbea despre campioana en-titre după eșecul cu Dinamo și spunea că trupa lui Elias Charalambous va câștiga pentru al treilea sezon consecutiv campionatul.

În schimb, Becali o consideră pe Universitatea Craiova ca fiind formația cu prima șansă la ridicarea trofeului deasupra capului.

Victor Becali nu mai are încredere în FCSB

Becali a trăit cu impresia că startul de sezon slab al FSCB-ului este ceva de moment, însă după primele 10 etape campioana nu a arătat că poate ieși din această pasă proastă. Din acest motiv, impresarului îi e greu să creadă că roș-albaștri se mai pot bate la titlu, motiv pentru care mizează pe elevii lui Mirel Rădoi.

“Din păcate, nu mai pot să spun același lucru (n.r. că FCSB e principala favorită la titlu). Pentru că eu am crezut că… e o chestie așa, de primele etape, au mai fost într-o asemenea situație, dar nu văzut niciun moment de revenire și nu mai cred. Eu zic că va intra în play-off, dar e foarte greu să te lupți pentru titlu.

Da, Craiova are prima șansă la titlu, chiar dacă a avut acum o sincopă, nu poți să câștigi toate meciurile. Este o echipă care arată destul de bine. Mie îmi place cum arată Craiova. Dacă Mirel va fi lăsat, cu siguranță va fi lăsat, eu zic că are prima șansă la campionat.