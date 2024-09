"Vrei ca FCSB să o bată pe Manchester United?" Giani Kiriţă şi-a arătat "colţii" și a răspuns pe loc. Reacţia fostului dinamovist - Antena Sport

„(n.r. despre echipa națională) E foarte bine! 3-0, am dominat jocul. Am început bine! La mondial trebuie să mergem, am fost la european! Urmează mondialul!”, a mai spus Kiriță.

Nu în ultimul rând, Kiriță a analizat și situația de la Dinamo și este de părere că echipa antrenată de Zeljko Kopic este pe „drumul cel bun”.

„(n.r. despre Dinamo) La Dinamo este bine, suntem pe drumul cel bun. Întodeauna este nevoie de jucători. Dinamo a început foarte bine, trebuie să rămână în aceași zonă.

Discursul mi-a plăcut, al lui Kopic, al jucătorilor. Se vede și mâna lui Florentin Petre, mulți zic că e doar Kopic, nu! Petre ține vestiarul acolo”, a mai spus fostul jucător al echipei din Ștefan cel Mare.

Gigi Becali, mesaj tranşant despre transferul lui Adrian Şut de la FCSB!

Gigi Becali a avut un mesaj tranşant despre transferul lui Adrian Şut de la FCSB! Patronul roş-albaştrilor era de acord să îl cedeze pe mijlocaşul său pentru 2 milioane de euro, dar oferta oficială nu a mai venit.

În aceste condiţii, Adrian Şut va rămâne la FCSB. Şut e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.7 milioane de euro.

„Cu Șut am văzut nu știu ce, că Becali cere patru milioane. Am lăsat prețul la două milioane, fă ofertă două milioane, mi-au spus că dau două milioane, dar în rate. Nu au mai făcut oferta, era din Arabia Saudită (n.r: echipa care îl dorea pe Adrian Şut)”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.