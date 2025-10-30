Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea meciului cu CFR Cluj: "Ar fi trebuit să avem mai multe puncte" - Antena Sport

Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea confruntării cu CFR Cluj, din etapa a 15-a din Liga 1. Partida se va disputa pe Arena Naţională vineri, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zeljko Kopic a dezvăluit că principalul obiectiv al echipei sale este calificarea în play-off. În acest moment, “câinii” ocupă locul patru în Liga 1, cu 24 de puncte, la o distanţă de patru puncte de podium.

Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea meciului cu CFR Cluj

Antrenorul croat a mai declarat că echipa sa ar fi trebuit să aibă mai multe puncte în acest moment, subliniind că jucătorii au greşit în unele meciuri. Kopic a transmis că Dinamo va da totul pentru victorie în confruntarea cu CFR Cluj.

“După meciul de Cupă cu CS Dinamo, am fost mulţumit de jucătorii care nu au avut multe minute până acum, am practicat un joc bun în prima repriză. În a doua repriză, nu a fost acelaşi nivel, dar la final am fost mulţumit. Acum ne-am pregătit normal pentru meciul cu CFR Cluj. Au suferit, nu au avut rezultate. Vor încerca să câştige puncte şi să se apropie de play-off. Noi suntem într-o formă, iar în faţa suporterilor vrem să luptăm pentru cele trei puncte.

Obiectivul nostru e să fim în play-off, acolo ne clasăm. Ar fi trebuit să avem mai multe puncte. În unele meciuri, nu am avut cea mai bună reacţie şi asta ne-a costat puncte, ştim asta. Dar suntem în obiectiv, trebuie să continuăm să luptăm şi să obţinem cât mai multe puncte.