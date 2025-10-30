Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea meciului cu CFR Cluj: "Ar fi trebuit să avem mai multe puncte" - Antena Sport

Zeljko Kopic a anunţat obiectivul clar al lui Dinamo, înaintea confruntării cu CFR Cluj, din etapa a 15-a din Liga 1. Partida se va disputa pe Arena Naţională vineri, de la ora 20:30.
Zeljko Kopic a dezvăluit că principalul obiectiv al echipei sale este calificarea în play-off. În acest moment, “câinii” ocupă locul patru în Liga 1, cu 24 de puncte, la o distanţă de patru puncte de podium.
Antrenorul croat a mai declarat că echipa sa ar fi trebuit să aibă mai multe puncte în acest moment, subliniind că jucătorii au greşit în unele meciuri. Kopic a transmis că Dinamo va da totul pentru victorie în confruntarea cu CFR Cluj.
“După meciul de Cupă cu CS Dinamo, am fost mulţumit de jucătorii care nu au avut multe minute până acum, am practicat un joc bun în prima repriză. În a doua repriză, nu a fost acelaşi nivel, dar la final am fost mulţumit. Acum ne-am pregătit normal pentru meciul cu CFR Cluj. Au suferit, nu au avut rezultate. Vor încerca să câştige puncte şi să se apropie de play-off. Noi suntem într-o formă, iar în faţa suporterilor vrem să luptăm pentru cele trei puncte.
Obiectivul nostru e să fim în play-off, acolo ne clasăm. Ar fi trebuit să avem mai multe puncte. În unele meciuri, nu am avut cea mai bună reacţie şi asta ne-a costat puncte, ştim asta. Dar suntem în obiectiv, trebuie să continuăm să luptăm şi să obţinem cât mai multe puncte.
Botoşani, Rapid şi Craiova se descurcă bine, dar au existat momente în fiecare meci. Am jucat bine în ultimele partide. Trebuie să continuăm aşa. Am spus deja că trei echipe sunt acolo, U Cluj, FCSB, CFR vor şi ele să fie acolo, va fi o luptă mare.
Toate echipele au ambiţii în Cupă, cele mai multe echipe din Liga 1 şi-au câştigat partidele. Toate echipele vor să câştige Cupa în acest sezon, deci pentru toată lumea a fost important că am câştigat acest meci.
CFR e un club important din România, a avut sezoane bune în Europa. Există calitate, vor să se îmbunătăţească şi să iasă din zona în care se află. Toţi dau totul pentru a-şi îndeplini obiectivul din acest sezon”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă de dinaintea partidei Dinamo – CFR Cluj.
