Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: "A fost căpitanul meu" - Antena Sport

Zeljko Kopic a fost primit recent o întrebare cu privire la o posibilă întoarcere a lui Dennis Politic la Dinamo. Plecat la FCSB în vară în schimbul unui milion de euro, extrema stângă nu a evoluat până acum la nivelul așteptărilor.

Politic a marcat doar două goluri în 13 meciuri bifate până acum pentru campioana en-titre, având un joc în ton cu echipa lui Elias Charalambous.

Kopic n-a vrut să vorbească de Politic

În contextul lipsei sale de formă de la noua echipă, Zeljko Kopic a fost întrebat dacă ar spune “da” unei eventuale reveniri a lui Politic în vestiarul alb-roșu. Antrenorul croat a evitat elegant subiectul și a vorbit despre cât de mult îl apreciază pe fotbalistul cotat la 1,5 milioane de euro, după care a spus că mai are cum să îl ajute pe fostul său elev.

“Nu ştiu nimic despre asta. Este sub contract cu FCSB şi nu vreau să vorbesc. Ştie cât de mult îl apreciez, a fost căpitanul meu, dar nu pot să vorbesc de un jucător legitimat la FCSB.

E imposibil să îi dau sfaturi în acest moment“, a spus Kopic, potrivit fanatik.ro.