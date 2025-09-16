Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: "A fost căpitanul meu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: “A fost căpitanul meu”

Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: “A fost căpitanul meu”

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 20:41

Comentarii
Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: A fost căpitanul meu

Zeljko Kopic - Dennis Politic / Colaj Antena Sport + Sport Pictures

Zeljko Kopic a fost primit recent o întrebare cu privire la o posibilă întoarcere a lui Dennis Politic la Dinamo. Plecat la FCSB în vară în schimbul unui milion de euro, extrema stângă nu a evoluat până acum la nivelul așteptărilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Politic a marcat doar două goluri în 13 meciuri bifate până acum pentru campioana en-titre, având un joc în ton cu echipa lui Elias Charalambous.

Kopic n-a vrut să vorbească de Politic

În contextul lipsei sale de formă de la noua echipă, Zeljko Kopic a fost întrebat dacă ar spune “da” unei eventuale reveniri a lui Politic în vestiarul alb-roșu. Antrenorul croat a evitat elegant subiectul și a vorbit despre cât de mult îl apreciază pe fotbalistul cotat la 1,5 milioane de euro, după care a spus că mai are cum să îl ajute pe fostul său elev.

Nu ştiu nimic despre asta. Este sub contract cu FCSB şi nu vreau să vorbesc. Ştie cât de mult îl apreciez, a fost căpitanul meu, dar nu pot să vorbesc de un jucător legitimat la FCSB.

E imposibil să îi dau sfaturi în acest moment“, a spus Kopic, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

De când a ajuns la FCSB, Politic a jucat mai mereu doar o repriză, fie intrând în partea a doua, fie fiind scos după prima “tură” de joc. De când a ajuns la roș-albaștri, s-a vorbit despre necesitatea de a intra în ritmul echipei și de a nu se mai accidenta atât de des, ceva ce era o problemă când juca la Dinamo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
21:39
VideoJurnal Antena Sport | Rapidul petrece
21:38
VIDEOS-a încins atmosfera înainte de Real Madrid – Marseille! Fanii francezi, bătăi cu poliția lângă stadion
21:34
VideoJurnal Antena Sport | Mondialul e misiune posibilă
21:25
LIVE SCOREPSV, debut cu stângul în Liga Campionilor. Arsenal tranșează partida. Echipele de start la Real Madrid – OM
21:22
Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față
21:20
Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști”
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter