Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo - Hermannstadt 2-0. Ce a spus despre Adrian Mazilu - Antena Sport

Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Hermannstadt 2-0. Ce a spus despre Adrian Mazilu

Alex Ioniță Publicat: 31 august 2025, 0:14

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după victoria lui Dinamo cu Hermannstadt. Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre Adrian Mazilu, după victoria cu 2-0, din etapa a 8-a.

La interviul de la finalul partidei, Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de victoria echipei sale. Întrebat despre Adrian Mazilu, Kopic a dat de înțeles că va vorbi mai mult despre jucător în momentul în care va semna contractul. Totuși, antrenorul „câinilor” a declarat că acesta are nevoie de timp, pentru a ajunge la un nivel bun.

Ce a spus Zeljko Kopic după Dinamo – Hermannstadt 2-0

“În prima repriză nu am fost la nivelul obișnuit. În repriza a 2-a am venit cu mai multă energie. Am adus mingea în treimea adversă, am marcat. Am reușit să câștigăm și aceste puncte.

(n.r. Despre Cristi Mihai) Înainte de toate, este un tip extraordinar. Lucrez cu el, își acceptă greșelile, vrea să le corecteze. Cu timpul va căpăta experiență. În a doua repriză a făcut ceea ce trebuie.

Câțiva jucători vor pleca la echipele naționale. Trebuie să vedem cum îi recuperăm după ce revin și, de asemenea, să lucrăm cu cei care rămân.

(n.r. Niciun jucător nu a fost convocat la naționala României) Am un foarte mare respect pentru domnul Lucescu. Deciziile le ia alături de staff-ul său, noi trebuie să lucrăm la echipă.

Știu cum a jucat Mazilu în România. Haideți să așteptăm să semneze, va avea mult de lucru. Cu multă muncă îl vom aduce la nivelul la care a fost. În timp va ajunge la un nivel bun.

Până acum suntem ok. Am avut suișuri și coborâșuri în parcurs. Am avut meciuri în care nu am fost mulțumit, dar trebuie să ne analizăm performanțele. Trebuie să vedem unde ne putem îmbunătăți”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.

Dinamo – Hermannstadt 2-0

Meciul Dinamo – Hermannstadt, încheiat cu scorul de 2-0, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa a 8-a a sezonului de Liga 1.

Echipa lui Zeljko Kopic a deschis scorul în minutul 48, prin Karamoko. Boateng a fost cel care a stabilit scorul final, prin reușita sa din minutul 73.

După acest rezultat, Hermannstadt se află pe locul 3 în Liga 1, cu 15 puncte după 8 meciuri jucate. De cealaltă parte, Hermannstadt se află pe locul 11, cu 7 puncte.

Cum au arătat echipele de start:

Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi
Rezerve: Roșca, Licaciu, Pașcalău, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Soro, Bărbulescu, Al. Pop
Antrenor: Zeljko Kopic

Hermannstadt (5-3-2): Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Bejan, Ciubotaru – Balaure, Kujabi, Albu – Chițu, Neguț
Rezerve: Muțiu, I. Pop, Issah, L. Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, D. Batista, Gândilă, Vuc, Buș
Antrenor: Marius Măldărășanu

