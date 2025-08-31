Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo - Hermannstadt 2-0. Ce a spus despre Adrian Mazilu - Antena Sport

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după victoria lui Dinamo cu Hermannstadt. Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre Adrian Mazilu, după victoria cu 2-0, din etapa a 8-a.

La interviul de la finalul partidei, Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de victoria echipei sale. Întrebat despre Adrian Mazilu, Kopic a dat de înțeles că va vorbi mai mult despre jucător în momentul în care va semna contractul. Totuși, antrenorul „câinilor” a declarat că acesta are nevoie de timp, pentru a ajunge la un nivel bun.

Ce a spus Zeljko Kopic după Dinamo – Hermannstadt 2-0

“În prima repriză nu am fost la nivelul obișnuit. În repriza a 2-a am venit cu mai multă energie. Am adus mingea în treimea adversă, am marcat. Am reușit să câștigăm și aceste puncte.

(n.r. Despre Cristi Mihai) Înainte de toate, este un tip extraordinar. Lucrez cu el, își acceptă greșelile, vrea să le corecteze. Cu timpul va căpăta experiență. În a doua repriză a făcut ceea ce trebuie.

Câțiva jucători vor pleca la echipele naționale. Trebuie să vedem cum îi recuperăm după ce revin și, de asemenea, să lucrăm cu cei care rămân.