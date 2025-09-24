Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic şi Florentin Petre, ofertați "la pachet". Răspunsul dat de antrenorii lui Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic şi Florentin Petre, ofertați “la pachet”. Răspunsul dat de antrenorii lui Dinamo

Zeljko Kopic şi Florentin Petre, ofertați “la pachet”. Răspunsul dat de antrenorii lui Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 8:08

Comentarii
Zeljko Kopic şi Florentin Petre, ofertați la pachet. Răspunsul dat de antrenorii lui Dinamo

Zeljko Kopic și Florentin Petre, la un meci al lui Dinamo / Profimedia

Zeljko Kopic și Florentin Petre, perechea de antrenori care a restablizat-o pe Dinamo în ultimele sezoane, au primit o ofertă de a prelua alt club “la pachet”. Cei doi nu au ezitat să ofere un răspuns extrem de rapid, dată fiind situația de la clubul alb-roșu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul croat s-a alăturat taberei “câinilor roșii” în luna decembrie a anului 2023, în timp ce legenda clubului a venit vara trecută pe banca tehnică.

Kopic și Petre au refuzat o ofertă de a pleca de la Dinamo

Cei doi tehnicieni au primit o ocazie de a pregăti un club din zona țărilor arabe, însă formația în cauză a primit un “nu” ferm, potrivit prosport.ro. Cel mai probabil, Kopic și Petre își doresc să continue proiectul pe care îl au în derulare la Dinamo, acolo unde se vor lupta pentru locurile fruntașe și pentru cupele europene la finalul sezonului.

Există posibilitatea ca echipa din Golf să revină cu o ofertă și în iarnă, deși Kopic mai are oricum contract cu formația alb-roșie până în 2028. Decizia clubului de a-l oferta pe croat alături de secundul său vine probabil pe fondul dinamicii bune pe care au avut-o la Dinamo, unde au ajuns sezonul trecut în play-off după o pauză de opt ani.

Kopic a pregătit-o pe Dinamo până acum pe parcursul a 77 de partide, adunând o medie de 1,48 de puncte. Croatul are un bilanț de 29 de victorii, 27 de remize și 21 de eșecuri din postura de principal al “câinilor”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Observator
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Trei zodii cărora li se schimbă destinul de pe 24 septembrie, de la ora 24.00. Noroc la bani, împăcări, reușite și oportunități pentru ele
Fanatik.ro
Trei zodii cărora li se schimbă destinul de pe 24 septembrie, de la ora 24.00. Noroc la bani, împăcări, reușite și oportunități pentru ele
23:56 23 sept.
VideoJose Mourinho a “tunat” după ce Benfica a avut un gol anulat în meciul cu Rio Ave
22:54 23 sept.
Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer e OUT
22:20 23 sept.
Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
22:12 23 sept.
Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”
21:51 23 sept.
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”
21:38 23 sept.
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”
Vezi toate știrile
1 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 2 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 3 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 4 EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia 5 Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren” 6 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul