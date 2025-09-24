Zeljko Kopic şi Florentin Petre, ofertați "la pachet". Răspunsul dat de antrenorii lui Dinamo - Antena Sport

Zeljko Kopic și Florentin Petre, perechea de antrenori care a restablizat-o pe Dinamo în ultimele sezoane, au primit o ofertă de a prelua alt club “la pachet”. Cei doi nu au ezitat să ofere un răspuns extrem de rapid, dată fiind situația de la clubul alb-roșu.

Tehnicianul croat s-a alăturat taberei “câinilor roșii” în luna decembrie a anului 2023, în timp ce legenda clubului a venit vara trecută pe banca tehnică.

Kopic și Petre au refuzat o ofertă de a pleca de la Dinamo

Cei doi tehnicieni au primit o ocazie de a pregăti un club din zona țărilor arabe, însă formația în cauză a primit un “nu” ferm, potrivit prosport.ro. Cel mai probabil, Kopic și Petre își doresc să continue proiectul pe care îl au în derulare la Dinamo, acolo unde se vor lupta pentru locurile fruntașe și pentru cupele europene la finalul sezonului.

Există posibilitatea ca echipa din Golf să revină cu o ofertă și în iarnă, deși Kopic mai are oricum contract cu formația alb-roșie până în 2028. Decizia clubului de a-l oferta pe croat alături de secundul său vine probabil pe fondul dinamicii bune pe care au avut-o la Dinamo, unde au ajuns sezonul trecut în play-off după o pauză de opt ani.

Kopic a pregătit-o pe Dinamo până acum pe parcursul a 77 de partide, adunând o medie de 1,48 de puncte. Croatul are un bilanț de 29 de victorii, 27 de remize și 21 de eșecuri din postura de principal al “câinilor”.