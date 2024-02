"Zice câte o prostie la fiecare intervenţie" Conducerea lui Rapid, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Bagă băţul prin gard" - Antena Sport

Reclamă

„Nu comentăm declarațiile lui Gigi Becali, zice câte o prostie la fiecare intervenție. Nici nu am ce să comentez, data trecută când au venit ne-au bătut în Giulești, este aberant să comentăm așa ceva. Și mie îmi e frică de meciul pe care îl are cu Botoșani și cu Voluntari, dar ce legătură are?

Nu cred că este o discuție pe care mi-o doresc să o am nici despre FCSB, nici despre meciurile noastre. Înțeleg că a zis, dar încearcă să bage bățul prin gard, dar nu există așa ceva. Fiecare echipă își dorește, mai ales Hermannstadt, UTA care se bat la play-off.

Nici nu are rost să discutăm, este o strategie a dânsului. Nu le crede nici dânsul, nu am niciun dubiu. Este doar o strategie, repet”, a declarat Victor Angelescu, potrivit fanatik.ro.

Dani Coman a răbufnit după acuzaţiile de „omenie” ale lui Gigi Becali

Dani Coman a auzit declaraţiile lui finanţatorului de la FCSB şi a transmis un mesaj dur. Fostul portar al Rapidului a avut un mesaj pentru Becali.

„Dacă domnul Becali are vreo informație să ne anunțe și pe noi, jucăm fiecare meci pe teren. Așa s-a spus și când am luat bătaie cu 3-0 de la FCSB. Îl rog public dacă are vreo informație să o spună public, de la cine are informația, să spună tot ce știe.

Dacă într-adevăr a fost ceva eu vă spun că mă las de fotbal. Eu ies din fotbal dacă într-adevăr a fost adevărat, dacă are vreo informație concretă să o spună. Nu este frumos să le aruncăm prin presă sau pe la TV, așa cum a făcut-o. Îl rog public să spună tot ce are de spus și nu numai de meciul cu Rapid, ci și de orice meci. Mă cunoaște și cred că știe că indiferent de adversar îmi doresc să câștig, nu știu de ce a făcut gestul pe care l-a făcut. Încă o dată îl rog public să spună ce are de spus, dacă are vreo informație concretă. Sunt dezamăgit și de rezultat și de joc, mă așteptam la un joc mai bun”, a declarat Dani Coman pentru fanatik.ro.

