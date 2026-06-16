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Adi Popa, OUT de la Steaua! Plecări în masă de la clubul roș-albastru după finalul sezonului

Andrei Nicolae Publicat: 16 iunie 2026, 9:23

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Adi Popa, OUT de la Steaua! Plecări în masă de la clubul roș-albastru după finalul sezonului

Adi Popa, după un meci al Stelei / Sport Pictures

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Steaua a anunțat prin intermediul unui comunicat nouă plecări de la club, una dintre ele fiind sonoră, mai exact cea a lui Adi Popa. Jucătorul de bandă se desparte astfel de “militari” după a doua sa perioadă petrecută la club începută în martie 2024.

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Steaua a început pregătirea pentru un nou sezon, existând în continuare incertitudinea legată de posibilitatea promovării în primul eșalon. Până să afle un răspuns concret, clubul ce aparține de Ministerul Apărării Naționale s-a reunit la baza Ghencea și a anunțat nouă plecări.

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Adrian Frănculescu, Stephan Drăghici, Andras Huszti, Ruben Lopez, Alex Gualda, Nicolas Popescu, Ianis Doană, Robert Popescu și Adi Popa sunt jucătorii care nu vor mai continua la Steaua din sezonul viitor.

Adi Popa își încheie astfel a doua sa aventură de la formația roș-albastră. Prima dată, extrema dreaptă a venit la Steaua în 2021 și a evoluat pentru bucureșteni până în 2023, când a plecat la Concordia Chiajna.

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După jumătate de sezon în tricoul ilfovenilor, Popa a plecat, iar la două luni distanță s-a întors la Steaua. În total, românul cu 24 de selecții la echipa națională a adunat 98 de meciuri pentru roș-albaștri, 15 goluri și nouă pase decisive.

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