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Adi Popa s-a hotărât! Ce decizie a luat fotbalistul, după ce s-a despărțit de Steaua

Daniel Işvanca Publicat: 17 iunie 2026, 18:05

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Adi Popa s-a hotărât! Ce decizie a luat fotbalistul, după ce s-a despărțit de Steaua

Adi Popa / Sportpictures

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Ajuns la vârsta de 37 de ani, Adi Popa a rămas liber de contract după despărțirea de Steaua București, însă fotbalistul nu se gândește sub nicio formă la retragerea din activitate.

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Cel poreclit „motoreta” a vorbit despre viitorul său și a explicat care sunt intențiile sale înaintea de începerea unui nou sezon în liga a doua.

Adi Popa nu se retrage! Fotbalistul își caută un alt angajament

Steaua București nu i-a mai prelungit contractul lui Adi Popa, iar fotbalistul este acum liber să își caute o nouă echipă. Ajuns la vârsta de 37 de ani, acesta nu a luat în calcul, cel puțin pentru moment, retragerea din activitate.

Acesta a anunțat în mod cert că va fi pe teren și din sezonul următor: „Nu mă retrag. Încă trei ani mai joc, cât mă ține. Nu mi-au mai prelungit. Nu voi continua la Steaua ca jucător, voi continua în altă parte.

Mă motivează plăcerea de a juca, știu că pot, simt că pot. Probabil tot în Liga 2. Mă duc de plăcere, să am condiții bune și să luptăm pentru un obiectiv bun”, a declarat acesta, pentru iamsport.ro.

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