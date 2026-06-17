Adi Popa s-a hotărât! Ce decizie a luat fotbalistul, după ce s-a despărțit de Steaua

Ajuns la vârsta de 37 de ani, Adi Popa a rămas liber de contract după despărțirea de Steaua București, însă fotbalistul nu se gândește sub nicio formă la retragerea din activitate.
Cel poreclit „motoreta” a vorbit despre viitorul său și a explicat care sunt intențiile sale înaintea de începerea unui nou sezon în liga a doua.
Adi Popa nu se retrage! Fotbalistul își caută un alt angajament
Steaua București nu i-a mai prelungit contractul lui Adi Popa, iar fotbalistul este acum liber să își caute o nouă echipă. Ajuns la vârsta de 37 de ani, acesta nu a luat în calcul, cel puțin pentru moment, retragerea din activitate.
Acesta a anunțat în mod cert că va fi pe teren și din sezonul următor: „Nu mă retrag. Încă trei ani mai joc, cât mă ține. Nu mi-au mai prelungit. Nu voi continua la Steaua ca jucător, voi continua în altă parte.
Mă motivează plăcerea de a juca, știu că pot, simt că pot. Probabil tot în Liga 2. Mă duc de plăcere, să am condiții bune și să luptăm pentru un obiectiv bun”, a declarat acesta, pentru iamsport.ro.
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