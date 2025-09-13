Claudiu Niculescu e ca şi demis de la Slatina! Nu a câştigat meciul decisiv pentru viitorul lui - Antena Sport

Claudiu Niculescu (49 de ani) nu a reuşit să câştige meciul decisiv pentru viitorul lui cu CS Tunari. CSM Slatina – CS Tunari s-a încheiat cu scorul de 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După 6 etape, CSM Slatina este doar pe locul 19 în Liga 2. A acumulat numai 3 puncte în 6 etape disputate în acest sezon de Liga 2. Slatina nu are nicio victorie, obţinând 3 rezultate de egalitate şi fiind învinsă de 3 ori.

Claudiu Niculescu, pe picior de plecare de la Slatina

Slatina a deschis scorul, în minutul 23, dintr-un penalty transformat de Leata. Dragu a egalat în minutul 87, aducându-le un punct celor de la Tunari.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VI-a a Ligii a II-a:

ora 11:00