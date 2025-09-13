Claudiu Niculescu e ca şi demis de la Slatina! Nu a câştigat meciul decisiv pentru viitorul lui - Antena Sport

Claudiu Niculescu (49 de ani) nu a reuşit să câştige meciul decisiv pentru viitorul lui cu CS Tunari. CSM Slatina – CS Tunari s-a încheiat cu scorul de 1-1.
După 6 etape, CSM Slatina este doar pe locul 19 în Liga 2. A acumulat numai 3 puncte în 6 etape disputate în acest sezon de Liga 2. Slatina nu are nicio victorie, obţinând 3 rezultate de egalitate şi fiind învinsă de 3 ori.
Claudiu Niculescu, pe picior de plecare de la Slatina
Slatina a deschis scorul, în minutul 23, dintr-un penalty transformat de Leata. Dragu a egalat în minutul 87, aducându-le un punct celor de la Tunari.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VI-a a Ligii a II-a:
ora 11:00
Metalul Buzău – CSC Şelimbăr 1-0
CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK 1-2
Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte 1-1
FC Bacău – CSM Reşiţa 0-0
Gloria Bistriţa – CS Dinamo 2-1
CSM Slatina – CS Tunari 1-1
De la ora 13:30 se dispută meciul CS Afumaţi – Politehnica Iaşi.
Partida Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara are loc duminică.
- CS Dinamo a pierdut, Sepsi a câştigat primul meci de după decizia rară a Comisiei de Disciplină!
- Ministrul Apărării Naționale a dezvăluit când va putea Steaua să promoveze: “Voi susține asta”
- “Nu ştiu de ce joacă”. Şeful lui Dinamo, reacţie fermă la adresa rivalilor de la CSA Steaua: “Nu înţeleg”
- Steaua – ASA Târgu Mureș 2-1! Fiul lui Gică Popescu a debutat în tricoul roș-albastru. Cum arată clasamentul
- Laszlo Dioszegi, șocat după ce Sepsi a pierdut la “masa verde”: “Mă gândesc să intru în silenzio stampa”