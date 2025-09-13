Claudiu Niculescu e ca şi demis de la Slatina! Nu a câştigat meciul decisiv pentru viitorul lui - Antena Sport

Închide meniul
Claudiu Niculescu e ca şi demis de la Slatina! Nu a câştigat meciul decisiv pentru viitorul lui

Publicat: 13 septembrie 2025, 13:57

Claudiu Niculescu / Profimedia Images

Claudiu Niculescu (49 de ani) nu a reuşit să câştige meciul decisiv pentru viitorul lui cu CS Tunari. CSM Slatina – CS Tunari s-a încheiat cu scorul de 1-1.

După 6 etape, CSM Slatina este doar pe locul 19 în Liga 2. A acumulat numai 3 puncte în 6 etape disputate în acest sezon de Liga 2. Slatina nu are nicio victorie, obţinând 3 rezultate de egalitate şi fiind învinsă de 3 ori.

Claudiu Niculescu, pe picior de plecare de la Slatina

Slatina a deschis scorul, în minutul 23, dintr-un penalty transformat de Leata. Dragu a egalat în minutul 87, aducându-le un punct celor de la Tunari.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VI-a a Ligii a II-a:

ora 11:00

Metalul Buzău – CSC Şelimbăr  1-0

CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK   1-2

Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte  1-1

FC Bacău – CSM Reşiţa 0-0

Gloria Bistriţa – CS Dinamo  2-1

CSM Slatina – CS Tunari  1-1

De la ora 13:30 se dispută meciul CS Afumaţi – Politehnica Iaşi.

Partida Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara are loc duminică.

