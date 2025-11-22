Daniel Oprița, atac la conducerea Stelei după egalul de la Buzău: „Să facă echipă, să antreneze ei” - Antena Sport

Steaua București a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Metalul Buzău, în etapa cu numărul 14 a ligii a doua. Formația roș-albastră a rămas pe locul trei în clasament, la un punct peste adversarul direct de sâmbătă.

După fluierul final, Daniel Oprița a analizat evoluția echipei sale, dar a avut și un mesaj dur pentru contestatarii săi, respectiv pentru cei care administrează clubul.

Daniel Oprița, mesaj pentru constestatarii săi

Fără drept de promovare și în acest sezon, Steaua București a obținut un rezultat care o menține pe poziția a treia în liga a doua. „Militarii” au remizat în deplasare la Metalul Buzău, scor 1-1.

După finalul partidei, Daniel Oprița a tras concluziile cu privire la evoluția echipei, dar a avut și un mesaj dur pentru cei care îl contestă, respectiv cei care conduc acest club.

„Un meci bun pentru spectatori, cu fazele la ambele porți. Cred că e un rezultat echitabil. Trebuie să ne mulțumim cu acest punct, am întâlnit o echipă bună, cu un antrenor bun. Am luat un punct, eu spun că e bun, chiar dacă mulți, și din tabăra noastră, consideră că Steaua trebuie să câștige peste tot. Atunci o să aducem 11 tricouri, le băgăm pe teren, nu mai luăm jucători și câștigăm că ne numim Steaua.