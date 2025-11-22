Daniel Oprița, atac la conducerea Stelei după egalul de la Buzău: „Să facă echipă, să antreneze ei” - Antena Sport

Steaua București a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Metalul Buzău, în etapa cu numărul 14 a ligii a doua. Formația roș-albastră a rămas pe locul trei în clasament, la un punct peste adversarul direct de sâmbătă.
După fluierul final, Daniel Oprița a analizat evoluția echipei sale, dar a avut și un mesaj dur pentru contestatarii săi, respectiv pentru cei care administrează clubul.
Daniel Oprița, mesaj pentru constestatarii săi
Fără drept de promovare și în acest sezon, Steaua București a obținut un rezultat care o menține pe poziția a treia în liga a doua. „Militarii” au remizat în deplasare la Metalul Buzău, scor 1-1.
După finalul partidei, Daniel Oprița a tras concluziile cu privire la evoluția echipei, dar a avut și un mesaj dur pentru cei care îl contestă, respectiv cei care conduc acest club.
„Un meci bun pentru spectatori, cu fazele la ambele porți. Cred că e un rezultat echitabil. Trebuie să ne mulțumim cu acest punct, am întâlnit o echipă bună, cu un antrenor bun. Am luat un punct, eu spun că e bun, chiar dacă mulți, și din tabăra noastră, consideră că Steaua trebuie să câștige peste tot. Atunci o să aducem 11 tricouri, le băgăm pe teren, nu mai luăm jucători și câștigăm că ne numim Steaua.
Înțeleg, dacă noi suntem Steaua trebuie să avem și noi bugetul de Steaua. Numai din gură îi aud, dar să vină să ajute nu o fac. Să vină oamenii ăia care mă atacă pe mine! Să aducă ei (n.r. suporterii de la Steaua Liberă). Să facă echipă, să antreneze ei, că am văzut că se pricep toți. Niște înjurături pe care îmi e greu să le reproduc, e bine că am aflat și eu unele noi, nu le știam, le-am mulțumit. Asta pot să învețe ei, ce pot să învețe altceva? La unii, nu la toți, că au fost și oameni serioși și ne-au respectat.
Am ajuns să mă enervez și să mă stresez foarte mult, dar să vină să ne ajute nu o fac. Nu poți să bați doar că te numești Steaua. Vorbim de nu știu câte ori și tot în mine dau, când eu am promovat echipa de nu știu câte ori. Voiam să se găsească soluții și în fiecare an se dă din gură. Să facă ceva mai mult pentru echipă. Ce se așteaptă, să vină ceva din cer? Sunt lipsuri, mai bag mâna în buzunar să iau una, alta”, a declarat Daniel Oprița, potrivit digisport.ro.
