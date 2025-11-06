Marius Lăcătuș, dezamăgit de "războiul" dintre Florin Talpan și Daniel Oprița: "Nu cred că Steaua merită asta" - Antena Sport

Marius Lăcătuș a oferit o reacție în urma contrelor dintre Florin Talpan și Daniel Oprița. Inițial, juristul Stelei l-a criticat aspru pe antrenor pentru rezultatele înregistrate la echipa roș-albastră, după care tehnicianul i-a dat replica și i-a pus sub semnul îndoielii cunoștințele de fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Fiara” este de părere însă că ideea ca cei doi să se certe în public nu face bine nimănui, ci doar rău imaginii Stelei. Lăcătuș este de părere că Oprița și Talpan ar fi trebuit să își rezolve problemele în cadrul clubului prin intermediul unor discuții private, nu prin intervenții la televizor.

Oprița și Talpan, criticați de Lăcătuș

La scurt timp după ce formația din eșalonul al doilea a câștigat procesul pentru marca “Steaua” împotriva FCSB-ului, Florin Talpan a ieșit la atac și l-a criticat pe Daniel Oprița, care a avut la rândul său o replică dură. Juristul a pus accentul pe eșecul cu CSC Dumbrăvița suferit în ultima etapă de Liga a 2-a.

Marius Lăcătuș a văzut ce se întâmplă și i-a criticat pe amândoi pentru modul în care au ales să își “spele rufele în public”:

“Eu cred că au mai avut episoade de acest tip, contre între Daniel Oprița și Talpan. Eu cred că, în primul rând, cineva din club, președinte, comandant, managerul secției, ar trebui să-i cheme pe la dânsul prin birou.