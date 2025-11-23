Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde”

Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 16:15

Comentarii
Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: Când mă vede, se ascunde”

Daniel Opriţa, în timpul unui meci / Sport Pictures

Daniel Oprița se află într-un război total cu Florin Talpan. Antrenorul de la CSA Steaua a venit cu replica după ce juristul clubului din Ghencea i-a cerut demisia, în urmă cu câteva săptămâni.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Oprița nu a dorit să-i mai pronunțe numele lui Florin Talpan și a transmis că a fost jignit de către juristul clubului, fiind acuzat chiar de faptul că nu-l salută. 

Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan 

Daniel Oprița a mai subliniat că a reușit să o ducă pe CSA Steaua pe loc direct promovabil în Liga 1, în sezoanele trecute, însă echipa nu a obținut dreptul de a evolua pe prima scenă a fotbalului românesc. 

„Domnul care s-a luat tot timpul de mine (n.r. Florin Talpan) îmi spune mie să fac transferuri, să le fac contracte jucătorilor. Știu că s-a luat de mine și i-am spus că eu am promovat echipa din punct de vedere sportiv, am dus-o acolo unde vor toți, doar că nu s-a putut. Poate altcineva trebuia să rezolve. Nu am vorbit de conducere, chiar n-am avut ce să vorbesc de domnul comandant, este un om cu care mă înțeleg bine, a fost în club și înainte, avem o relație bună. Totul mi se strigă mie. Nu mă plâng eu de condiții, nu sunt condiții peste ce au celelalte, suntem la același nivel ca și buget, alte echipe cu bugetul nostru sunt mult sub noi, unele chiar la retrogradare. 

(n.r. eviți să-i pronunți numele lui Talpan?) Nu mai vreau să pronunț numele nimănui, eu doar atât vreau să spun. M-a jignit și a vorbit foarte urât, nu știu de ce. Motivele pe care le-am auzit te lasă fără cuvinte. Aș vrea să înceteze cu lucrurile astea, pentru că nu face bine clubului. Am intrat și eu în asta, nu pot să tac și să mă las pe nedrept jignit. Acum ceva timp, mă făcea cel mai bun antrenor. Acum, dintr-o dată… Nu știu ce s-a întâmplat.  

Reclamă
Reclamă

Ultima dată, mi-au spus cei din club că nu îl salut. Eu merg foarte rar în club și de salutat oricum nu o să-l salut, dar nu am posibilitatea să-l salut, pentru că el, atunci când mă vede, se ascunde sau se întoarce cu capul în altă parte. (n.r. de unde a plecat totul?) Chiar nu știu, poate atunci și-a făcut timp de mine. Eu am fost la rând, sper să scap eu, să mai intre altul”, a declarat Daniel Oprița, conform fanatik.ro. 

Ce a spus Florin Talpan despre Daniel Oprița 

Florin Talpan a pornit un atac violent la adresa lui Daniel Opriţa. I-a cerut acestuia demisia de pe banca Stelei, în urma rezultatelor din acest sezon. 

„Păi Dacă am ajuns să ne bată Dumbrăvița, ce mai caută acest Oprița pe bancă? Ce mai caută ăsta? A zis că se duce la Sepsi, du-te frate la Sepsi. Ai rezultate la Steaua? Suntem pe locul 5. Ai toate salariile la zi. Ți-am dat tot ce ai vrut. De ce s-au transferat jucătorii pe care i-ai avut anul trecut? I-ai dat la Craiova sau pe unde i-ai mai dat.  

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă

Și managerul clubului sportiv al Stelei care s-a ocupat de fotbal trebuie să răspundă. Ce caută Matei la Craiova? De ce nu l-am ținut noi. De ce nu i-am făcut contract cum trebuia? Toată lumea îi tine partea lui Oprița. Nu, Oprița trebuia să câștige campionate, locul 1 la zi. Nu a câștigat. Mi nu mi se pare un antrenor atât de bun. Dă-ți demisia în secunda doi. Ce mai cauți la Steaua!”, a fost reacţia violentă a lui Talpan, într-o intervenție în emisiunea „Spirit Stelist”. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează într-un mare oraș din România
Fanatik.ro
Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează într-un mare oraș din România
16:08
CFR Cluj – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „feroviar” în Gruia. Echipele probabile
16:06
Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări se pregătesc
15:34
Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea
15:17
Vlad Covaliu, desemnat pentru al dolea an consecutiv cel mai bun junior al lumii
14:31
Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi “ruşinea mondială”
14:13
Continuă problemele pentru Neymar! A ratat un nou antrenament
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor