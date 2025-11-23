Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde” - Antena Sport

Daniel Oprița se află într-un război total cu Florin Talpan. Antrenorul de la CSA Steaua a venit cu replica după ce juristul clubului din Ghencea i-a cerut demisia, în urmă cu câteva săptămâni.
Daniel Oprița nu a dorit să-i mai pronunțe numele lui Florin Talpan și a transmis că a fost jignit de către juristul clubului, fiind acuzat chiar de faptul că nu-l salută.
Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan
Daniel Oprița a mai subliniat că a reușit să o ducă pe CSA Steaua pe loc direct promovabil în Liga 1, în sezoanele trecute, însă echipa nu a obținut dreptul de a evolua pe prima scenă a fotbalului românesc.
„Domnul care s-a luat tot timpul de mine (n.r. Florin Talpan) îmi spune mie să fac transferuri, să le fac contracte jucătorilor. Știu că s-a luat de mine și i-am spus că eu am promovat echipa din punct de vedere sportiv, am dus-o acolo unde vor toți, doar că nu s-a putut. Poate altcineva trebuia să rezolve. Nu am vorbit de conducere, chiar n-am avut ce să vorbesc de domnul comandant, este un om cu care mă înțeleg bine, a fost în club și înainte, avem o relație bună. Totul mi se strigă mie. Nu mă plâng eu de condiții, nu sunt condiții peste ce au celelalte, suntem la același nivel ca și buget, alte echipe cu bugetul nostru sunt mult sub noi, unele chiar la retrogradare.
(n.r. eviți să-i pronunți numele lui Talpan?) Nu mai vreau să pronunț numele nimănui, eu doar atât vreau să spun. M-a jignit și a vorbit foarte urât, nu știu de ce. Motivele pe care le-am auzit te lasă fără cuvinte. Aș vrea să înceteze cu lucrurile astea, pentru că nu face bine clubului. Am intrat și eu în asta, nu pot să tac și să mă las pe nedrept jignit. Acum ceva timp, mă făcea cel mai bun antrenor. Acum, dintr-o dată… Nu știu ce s-a întâmplat.
Ultima dată, mi-au spus cei din club că nu îl salut. Eu merg foarte rar în club și de salutat oricum nu o să-l salut, dar nu am posibilitatea să-l salut, pentru că el, atunci când mă vede, se ascunde sau se întoarce cu capul în altă parte. (n.r. de unde a plecat totul?) Chiar nu știu, poate atunci și-a făcut timp de mine. Eu am fost la rând, sper să scap eu, să mai intre altul”, a declarat Daniel Oprița, conform fanatik.ro.
Ce a spus Florin Talpan despre Daniel Oprița
Florin Talpan a pornit un atac violent la adresa lui Daniel Opriţa. I-a cerut acestuia demisia de pe banca Stelei, în urma rezultatelor din acest sezon.
„Păi Dacă am ajuns să ne bată Dumbrăvița, ce mai caută acest Oprița pe bancă? Ce mai caută ăsta? A zis că se duce la Sepsi, du-te frate la Sepsi. Ai rezultate la Steaua? Suntem pe locul 5. Ai toate salariile la zi. Ți-am dat tot ce ai vrut. De ce s-au transferat jucătorii pe care i-ai avut anul trecut? I-ai dat la Craiova sau pe unde i-ai mai dat.
Și managerul clubului sportiv al Stelei care s-a ocupat de fotbal trebuie să răspundă. Ce caută Matei la Craiova? De ce nu l-am ținut noi. De ce nu i-am făcut contract cum trebuia? Toată lumea îi tine partea lui Oprița. Nu, Oprița trebuia să câștige campionate, locul 1 la zi. Nu a câștigat. Mi nu mi se pare un antrenor atât de bun. Dă-ți demisia în secunda doi. Ce mai cauți la Steaua!”, a fost reacţia violentă a lui Talpan, într-o intervenție în emisiunea „Spirit Stelist”.
- Daniel Oprița, atac la conducerea Stelei după egalul de la Buzău: „Să facă echipă, să antreneze ei”
- Steaua şi CS Dinamo, remize cu acelaşi scor. Rezultate din Liga 2
- Poli Iași a anunțat înlocuitorul lui Tony da Silva! Cine i-a luat locul portughezului
- Marius Lăcătuș, dezamăgit de “războiul” dintre Florin Talpan și Daniel Oprița: “Nu cred că Steaua merită asta”
- Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: “Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali”