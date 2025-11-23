Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde” - Antena Sport

Daniel Oprița se află într-un război total cu Florin Talpan. Antrenorul de la CSA Steaua a venit cu replica după ce juristul clubului din Ghencea i-a cerut demisia, în urmă cu câteva săptămâni.

Daniel Oprița nu a dorit să-i mai pronunțe numele lui Florin Talpan și a transmis că a fost jignit de către juristul clubului, fiind acuzat chiar de faptul că nu-l salută.

Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan

Daniel Oprița a mai subliniat că a reușit să o ducă pe CSA Steaua pe loc direct promovabil în Liga 1, în sezoanele trecute, însă echipa nu a obținut dreptul de a evolua pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Domnul care s-a luat tot timpul de mine (n.r. Florin Talpan) îmi spune mie să fac transferuri, să le fac contracte jucătorilor. Știu că s-a luat de mine și i-am spus că eu am promovat echipa din punct de vedere sportiv, am dus-o acolo unde vor toți, doar că nu s-a putut. Poate altcineva trebuia să rezolve. Nu am vorbit de conducere, chiar n-am avut ce să vorbesc de domnul comandant, este un om cu care mă înțeleg bine, a fost în club și înainte, avem o relație bună. Totul mi se strigă mie. Nu mă plâng eu de condiții, nu sunt condiții peste ce au celelalte, suntem la același nivel ca și buget, alte echipe cu bugetul nostru sunt mult sub noi, unele chiar la retrogradare.

(n.r. eviți să-i pronunți numele lui Talpan?) Nu mai vreau să pronunț numele nimănui, eu doar atât vreau să spun. M-a jignit și a vorbit foarte urât, nu știu de ce. Motivele pe care le-am auzit te lasă fără cuvinte. Aș vrea să înceteze cu lucrurile astea, pentru că nu face bine clubului. Am intrat și eu în asta, nu pot să tac și să mă las pe nedrept jignit. Acum ceva timp, mă făcea cel mai bun antrenor. Acum, dintr-o dată… Nu știu ce s-a întâmplat.