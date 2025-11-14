Poli Iași a anunțat înlocuitorul lui Tony da Silva! Cine i-a luat locul portughezului - Antena Sport

După ce a suferit un eșec umilitor pe terenul celor de la Târgu Mureș, Poli Iași a ajuns pe locul al zecelea în liga secundă, cu un total de 21 de puncte în 13 etape disputate.
Conducerea l-a demis pe tehnicianul portughez Tony da Silva, însă a avut nevoie de mai puțin de 24 de ore pentru a numi un nou antrenor, care să aducă formația din Copou înapoi către drumul spre play-off.
Tibor Selymes, prezentat oficial la Poli Iași
Retrogradată la finalul sezonului trecut din prima ligă a României, după acel baraj pierdut cu Metaloglobus București, Poli Iași încearcă să revină pe prima scenă a fotbalului românesc.
Revenirea lui Tony da Silva nu a fost una de bun augur, iar echipa este destul de departe de obiectiv. Portughezul a fost demis de conducere, iar locul acestuia a fost luat de Tibor Selymes.
Acesta ocupase până astăzi rolul de director tehnic în cadrul academiei ieșene. El a mai antrenat la seniori echipe precum Sportul Studențesc, Astra Ploiești, Petrolul Ploiești, FCM Târgu Mureș și cel mai recent, Știința Miroslava.
„Vă rog să rămâneți aproape de echipă”
- Marius Lăcătuș, dezamăgit de “războiul” dintre Florin Talpan și Daniel Oprița: “Nu cred că Steaua merită asta”
- Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: “Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali”
- “Am îmbătrânit 10 ani” Dioszegi a dat verdictul despre FCSB, după ce echipa lui a urcat pe loc de play-off!
- Răsturnare de situație în cazul primarului care a anunțat că desființează echipa: “Nu ne plimba prin Liga 2”
- Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă