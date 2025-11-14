Poli Iași a anunțat înlocuitorul lui Tony da Silva! Cine i-a luat locul portughezului - Antena Sport

După ce a suferit un eșec umilitor pe terenul celor de la Târgu Mureș, Poli Iași a ajuns pe locul al zecelea în liga secundă, cu un total de 21 de puncte în 13 etape disputate.

Conducerea l-a demis pe tehnicianul portughez Tony da Silva, însă a avut nevoie de mai puțin de 24 de ore pentru a numi un nou antrenor, care să aducă formația din Copou înapoi către drumul spre play-off.

Tibor Selymes, prezentat oficial la Poli Iași

Retrogradată la finalul sezonului trecut din prima ligă a României, după acel baraj pierdut cu Metaloglobus București, Poli Iași încearcă să revină pe prima scenă a fotbalului românesc.

Revenirea lui Tony da Silva nu a fost una de bun augur, iar echipa este destul de departe de obiectiv. Portughezul a fost demis de conducere, iar locul acestuia a fost luat de Tibor Selymes.

Acesta ocupase până astăzi rolul de director tehnic în cadrul academiei ieșene. El a mai antrenat la seniori echipe precum Sportul Studențesc, Astra Ploiești, Petrolul Ploiești, FCM Târgu Mureș și cel mai recent, Știința Miroslava.