Poli Iași a anunțat înlocuitorul lui Tony da Silva! Cine i-a luat locul portughezului - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 14 noiembrie 2025, 17:26

Jucătorii celor de la Poli Iași / SPORT PICTURES

După ce a suferit un eșec umilitor pe terenul celor de la Târgu Mureș, Poli Iași a ajuns pe locul al zecelea în liga secundă, cu un total de 21 de puncte în 13 etape disputate.

Conducerea l-a demis pe tehnicianul portughez Tony da Silva, însă a avut nevoie de mai puțin de 24 de ore pentru a numi un nou antrenor, care să aducă formația din Copou înapoi către drumul spre play-off.

Tibor Selymes, prezentat oficial la Poli Iași

Retrogradată la finalul sezonului trecut din prima ligă a României, după acel baraj pierdut cu Metaloglobus București, Poli Iași încearcă să revină pe prima scenă a fotbalului românesc.

Revenirea lui Tony da Silva nu a fost una de bun augur, iar echipa este destul de departe de obiectiv. Portughezul a fost demis de conducere, iar locul acestuia a fost luat de Tibor Selymes.

Acesta ocupase până astăzi rolul de director tehnic în cadrul academiei ieșene. El a mai antrenat la seniori echipe precum Sportul Studențesc, Astra Ploiești, Petrolul Ploiești, FCM Târgu Mureș și cel mai recent, Știința Miroslava.

„Iașul este un oraș cu energie, cultură și ambiție. Un oraș frumos, în plină dezvoltare, cu oameni care își doresc performanță și stabilitate. De cinci ani, eu și familia mea trăim aici, iar Iașul a devenit pentru noi acasă. De aceea, implicarea mea în proiectele clubului este una sinceră și pe termen lung. Prioritatea mea fiind dezvoltarea Academiei de Copii și Juniori.
În această perioadă, mi-am concentrat activitatea pe consolidarea Academiei de Copii și Juniori, cu ambiția fermă de a transforma academia într-un centru de excelență pentru tinerii fotbaliști ai Moldovei. Convingerea mea este simplă și puternică: viitorul Politehnicii se clădește prin acești copii. Ei reprezintă direcția sănătoasă și sustenabilă, iar obiectivul meu este ca tot mai mulți dintre ei să facă, în timp, pasul firesc către echipa de seniori.
La solicitarea conducerii clubului, am acceptat să sprijin și echipa mare într-un moment dificil. Da, traversăm o perioadă complicată — și tocmai de aceea avem nevoie de echilibru, solidaritate și muncă reală. Nu promit miracole, dar promit profesionalism, disciplină și toată experiența mea pentru a contribui la stabilizarea și resetarea echipei”.

„Vă rog să rămâneți aproape de echipă”

„Le transmit și jucătorilor un mesaj simplu, dar esențial: fiecare antrenament, fiecare meci și fiecare gest trebuie să reflecte respect pentru oraș și pentru suporterii lui. Ținta noastră este comună: să reașezăm echipa pe un drum coerent, să reconstruim încrederea și să păstrăm vie aspirația Politehnicii Iași de a evolua acolo unde îi este locul — în prima ligă.
Dragi suporteri, rolul vostru este decisiv. Energia, încrederea și sprijinul vostru pot face diferența în momentele în care presiunea este mai mare decât rezultatele. Vă rog să rămâneți aproape de echipă — fiecare meci și fiecare încurajare înseamnă mai mult decât pare.
Poli Iași are viitor. Are copii talentați, antrenori dedicați și o comunitate care nu renunță.
Iar când orașul, academia și prima echipă trag în aceeași direcție, putem depăși orice moment dificil și putem construi fundamentul unei performanțe durabile. Sunt aici, cu toată implicarea și cu toată inima. Împreună putem depăși acest moment și putem construi un drum solid pentru anii care vin. Cu respect, Tibor Selymes”, a fost mesajul noului tehnician din Copou.

