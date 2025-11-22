Steaua şi CS Dinamo, remize cu acelaşi scor. Rezultate din Liga 2 - Antena Sport

Închide meniul
Steaua şi CS Dinamo, remize cu acelaşi scor. Rezultate din Liga 2

Publicat: 22 noiembrie 2025, 14:06

Jucătorii Stelei, înaintea unui meci / Sport Pictures

Steaua şi CS Dinamo şi-au încheiat meciurile disputate în etapa a 14-a din Liga 2 la egalitate, cu acelaşi scor, 1-1. Steaua a jucat în deplasare cu Metalul Buzău, iar CS Dinamo a jucat acasă, cu Reşiţa.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, în etapa a 14-a, a Ligii a II-a:

Metalul Buzău – Steaua Bucureşti  1-1

Ceahlăul Piatra Neamţ – Câmpulung Muscel  3-0

FC Bacău – CSC Dumbrăviţa  1-0

Gloria Bistriţa – Olimpia Satu Mare  0-1

FC Voluntari – CSC Şelimbăr  0-0

CS Tunari – ASA Tg. Mureş  1-2

CS Dinamo – CSM Reşiţa  1-1

CSM Slatina – Corvinul Hunedoara 0-1

Duminică:

ora 13:30

CS Afumaţi – Sepsi OSK

Marţi:

ora 17:00

Politehnica Iaşi – Chindia Târgovişte.

