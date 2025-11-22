Steaua şi CS Dinamo, remize cu acelaşi scor. Rezultate din Liga 2 - Antena Sport

Steaua şi CS Dinamo şi-au încheiat meciurile disputate în etapa a 14-a din Liga 2 la egalitate, cu acelaşi scor, 1-1. Steaua a jucat în deplasare cu Metalul Buzău, iar CS Dinamo a jucat acasă, cu Reşiţa.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, în etapa a 14-a, a Ligii a II-a:
Metalul Buzău – Steaua Bucureşti 1-1
Ceahlăul Piatra Neamţ – Câmpulung Muscel 3-0
FC Bacău – CSC Dumbrăviţa 1-0
Gloria Bistriţa – Olimpia Satu Mare 0-1
FC Voluntari – CSC Şelimbăr 0-0
CS Tunari – ASA Tg. Mureş 1-2
CS Dinamo – CSM Reşiţa 1-1
CSM Slatina – Corvinul Hunedoara 0-1
Duminică:
ora 13:30
CS Afumaţi – Sepsi OSK
Marţi:
ora 17:00
Politehnica Iaşi – Chindia Târgovişte.
