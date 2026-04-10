Cutremur la o echipă de Liga 2! Antrenorul, demis după ultima înfrângere. Mihai Pintilii, înlocuitorul ideal

Chindia Târgoviște a suferit un eșec neașteptat pe teren propriu contra celor de la FC Bihor Oradea, într-un meci din cadrul etapei a treia a play-off-ului din Liga 2.
Formația dâmbovițeană a anunțat imediat după meci despărțirea de antrenorul Ilie Poenaru, iar acum conducerea ia în calcul să îl aducă pe bancă pe Mihai Pintilii.
Mihai Pintilii, noul antrenor de la Chindia?
Chindia Târgoviște a făcut un pas greșit în lupta pentru promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, fiind învinsă pe teren propriu de FC Bihor Oradea, în etapa a treia din play-off.
Conducerea a luat decizia de a-l demite imediat pe antrenorul Ilie Poenaru, iar marele favorit pentru înlocuirea acestuia pe banca dâmbovițenilor este Mihai Pintilii, anunță gsp.ro.
Ilie Poenaru fusese numit la Chindia Târgoviște în martie 2025 și a condus echipa în 26 de meciuri. 13 victorii, 3 remize și 10 înfrângeri a înregistrat Chindia sub comanda sa. Mihai Pintilii este liber de contract după despărțirea de FCSB, iar recent, acesta a afirmat că vrea să își găsească echipă.
