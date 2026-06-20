Daniel Oprița a făcut anunțul! O echipă din Liga a 2-a atacă promovarea cu un buget uriaș: „Șapte milioane de euro!”

Daniel Oprița a dezvăluit că o echipă din Liga a 2-a și-a propus să se lupte pentru promovarea în Liga 1 cu un buget uriaș! Antrenorul de la Steaua a spus și suma care s-ar afla în conturile acestui club.

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Este vorba despre Poli Timișoara, care a promovat în eșalonul secund la capătul stagiunii precedente. Conform informațiilor oferite de Daniel Oprița, echipa antrenată de Dan Alexa ar avea un buget de 7 milioane de euro!

Poli Timișoara, echipă din Liga a 2-a, atacă promovarea cu un buget uriaș!

Daniel Oprița este de părere că Timișoara va promova, în mod sigur, în primul eșalon, având în vedere transferurile efectuate până în momentul de față.

„Va fi bătaie mare la promovare. Timișoara are buget uriaș, la ce jucători au adus cred că au șapte milioane de euro. Cu două milioane de euro terminau bugetul după primele cinci transferuri. Drăghici și Huszti au primit salarii mult mai mari decât aveau la Steaua și s-ar putea să îl ia și pe Rubio.

Vor promova anul ăsta sigur, cred că celelalte se vor bate pentru locul doi. Reșița cu Dorinel Munteanu, Bihorul cred că se bate la promovare, plus Chindia și Suceava, care s-a întărit și investește”, a spus Daniel Oprița, la fanatik.ro.