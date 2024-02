Eugen Neagoe, atac fără precedent după Csikszereda - FC Argeş 2-1: "Japcă! A fost ca pe vremuri. Este o ruşine. Am luat-o razna?" - Antena Sport

Eugen Neagoe, atac fără precedent după Csikszereda – FC Argeş 2-1: „Japcă! A fost ca pe vremuri. Este o ruşine. Am luat-o razna?”

Dacă meciul nu era televizat, nu scăpam fără 3-4 goluri luate şi 2-3 jucători accidentaţi. Este o ruşine ce s-a întâmplat. Îţi vine să scoţi echipa de pe teren. Este jenant, este o ruşine, ca pe vremuri. Eu ştiu că cei de la Miercurea Ciuc trebuie să aibă rezultate bune, dar nu aşa. Arbitrul ăsta are pretenţii de Liga 1, e jenant şi ruşinos pentru el.

Nu am văzut eu alt joc. Asta e realitatea. M-am gândit să scot echipa de pe teren, dar ne suspendau, cine ştie ce ne făceau. Ne dau afară oamenii. Ei sunt puşi să arbitreze, nu să favorizeze o echipă sau alta. Mulţi colegi sunt indignaţi. E o ruşine să arbitrezi de maniera asta. Tuşierul le dădea doar lor mingea, chiar dacă era aut pentru noi.

Măi oameni buni, am luat-o razna? Sunt dezamăgit. Aş vorbi mai mult, dar voi fi chemat să mă suspende. Şi dacă am fi câştigat aici, erau şanse foarte mici. Primesc mesaje că am fost furaţi. „Japcă! Te-au furat”, sunt mesaje de la conducători din Liga 1″, a tunat Neagoe, la finalul meciului.

FC Argeş are un singur succes în ultimele cinci etape dispuatate în Liga 2, timp în care a înregistrat patru eşecuri. Piteştenii sunt pe locul 16, cu doar 18 puncte obţinute, după 16 etape. Neagoe a ajuns la Piteşti, după ce a fost dat afară de la Universitatea Craiova.

