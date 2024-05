Final de sezon în Liga a 2-a! Unirea Slobozia și Gloria Buzău, promovate direct! Cine mergre la baraj și cine a retrogradat - Antena Sport

CSM Alexandria, AFC Progresul 1944 Spartac şi CS Tunari erau deja retrogradate în liga a treia.

Progresul Spartac a obţinut sâmbătă singura sa victorie în întregul sezon competiţional, 3-1 cu CS Tunari.

În ceea ce privește situația de la barajul de promovare, acolo se vor lupta Mioveni și Csikszereda, având în vedere că Șelimbăr și Corvinul nu au drept de promovare în Liga 1.

Rezultate:

Play-out – etapa a 7-a

Grupa A

FC Metaloglobus Bucureşti – ACS CFC Argeş 1-1

CSC Dumbrăviţa – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1

FC Unirea Dej – CSM Alexandria 1-0

CSM Reşiţa a stat.

Clasament

1. CSM Reşiţa 40 puncte

2. Ceahlăul 36

3. Metaloglobus 34

4. CFC Argeş 34

5. CSC Dumbrăviţa 27

6. Unirea Dej 27

7. CSM Alexandria 13

Grupa B

AFC Chindia Târgovişte – CSM Slatina 3-0

AFC Progresul 1944 Spartac – CS Tunari 3-1

CSA Steaua – CS Concordia Chiajna 2-0

ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu a stat. Clasament

1. CSA Steaua 44 puncte

2. Chindia 38

3. Concordia 38

4. CSM Slatina 32

5. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 30

6. CS Tunari 20

Progresul Spartac 4 Playoff: Mioveni – Crovinul 3-1 Csikszereda – Buzău 0-1 Slobozia – Șelimbăr 0-0 Clasament:

Unirea Slobozia – 60p Corvinul Hunedoara – 52p Șelimbăr – 51p Buzău – 51p Mioveni – 43p Csikszereda – 40p

Adi Popa a spus ce au făcut jucătorii de la CSA Steaua în ziua în care s-au împlinit 38 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor

Adi Popa a spus ce au făcut jucătorii de la CSA Steaua în ziua de 7 mai. În timp ce legendele Stelei sărbătoreau 38 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor, jucătorii antrenaţi de Daniel Opriţa se pregăteau pentru meciul cu Concordia, de sâmbătă.

„Este ceva, din punctul meu de vedere, unic, la ce vremuri trăim și ne așteaptă. Să ne gândim la o ieșire din grupele Champions League, darămite să câștigăm. Noi am «sărbătorit», între ghilimele, cu antrenament și odihnă.



Din ce am văzut, jucătorii din acea echipă au avut o masă festivă. Din păcate, nu putem avea aportul fanilor, ca să desfășoare o scenografie, la meciul de sâmbătă, pentru că am avut o suspendare pentru două cuvinte”, a declarat Adi Popa pentru prosport.ro.

