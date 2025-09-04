Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! "Pe urmele tatălui" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! “Pe urmele tatălui”

Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! “Pe urmele tatălui”

Publicat: 4 septembrie 2025, 13:19

Comentarii
Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! Pe urmele tatălui

Nicolas Popescu

Farul Constanţa şi Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu, la echipa din Liga 2 până la finalul sezonului 2025-2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Steaua București este încântată să anunțe transferul mijlocașului Nicolas Popescu, de la Farul Constanța. La 22 de ani, Nicolas este fiul fostului internațional Gheorghe Popescu, care a îmbrăcat și el tricoul Stelei, pentru șase luni, în 1988.

Fiul lui Gică Popescu a semnat cu Steaua

”Sunt încântat să joc la Steaua, un nume uriaș în fotbalul românesc. Am venit să mă pregătesc, să joc și să avem rezutate cât mai bune. Abia aștept să debutez pentru noua echipă”, a declarat Nicolas.

Îi urăm și noi bun venit și meciuri cât mai bune în tricoul roșu-albastru. Forța, Steaua!”, se arată în comunicatul Stelei.

Reclamă
Reclamă

Produs al Academiei Hagi, Nicolas Popescu (22 ani) a debutat în Liga 1 la 25 iulie 2021, în partida Farul – Gaz Metan Mediaş 2-0, iar până în prezent evoluase pentru clubul nostru în 40 de partide.

Este fost internaţional de juniori U15, U16 şi U19 al României. Este campion al României la seniori cu Farul Constanţa în sezonul 2022-2023.

Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Observator
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
13:48
Ianis Hagi, dorit de Dinamo Kiev! Dezvăluirea selecţionerului Mircea Lucescu
13:32
FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica
13:06
EXCLUSIV“M-am săturat de traume”! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma
12:49
“Mă îngrijorează” Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru!
12:40
EXCLUSIVMircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională
12:28
EXCLUSIVDecizia luată de selecţionerul Mircea Lucescu înaintea partidei României cu Canada!
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 6 Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”