Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! "Pe urmele tatălui" - Antena Sport

Farul Constanţa şi Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Nicolas Popescu, fiul lui Gică Popescu, la echipa din Liga 2 până la finalul sezonului 2025-2026.
“Steaua București este încântată să anunțe transferul mijlocașului Nicolas Popescu, de la Farul Constanța. La 22 de ani, Nicolas este fiul fostului internațional Gheorghe Popescu, care a îmbrăcat și el tricoul Stelei, pentru șase luni, în 1988.
Fiul lui Gică Popescu a semnat cu Steaua
”Sunt încântat să joc la Steaua, un nume uriaș în fotbalul românesc. Am venit să mă pregătesc, să joc și să avem rezutate cât mai bune. Abia aștept să debutez pentru noua echipă”, a declarat Nicolas.
Îi urăm și noi bun venit și meciuri cât mai bune în tricoul roșu-albastru. Forța, Steaua!”, se arată în comunicatul Stelei.
Produs al Academiei Hagi, Nicolas Popescu (22 ani) a debutat în Liga 1 la 25 iulie 2021, în partida Farul – Gaz Metan Mediaş 2-0, iar până în prezent evoluase pentru clubul nostru în 40 de partide.
Este fost internaţional de juniori U15, U16 şi U19 al României. Este campion al României la seniori cu Farul Constanţa în sezonul 2022-2023.
