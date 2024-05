Florin Talpan a dat în judecată CSA Steaua, iar motivul e incredibil! Prima reacție a juristului: "Am câștigat atâtea procese.." - Antena Sport

Juristul l-a atacat inițial pe „Nasty”, care le-a decernat trofeul Ligii 1 celor de la FCSB, îmbrăcat în uniformă militară. De asemenea, la Arena Națională, fostul mare tenismen a spus că Talpan este „subalternul” său.

Năstase a reacționat rapid după primele declarații ale juristului și a spus că îl va da în judecată pe acesta. Totodată, fostul tenismen i-a adresat cuvinte grele juristului și a susținut că acesta ar avea probleme psihice.

“Când semeni vânt, culegi furtuna!

Ilie Năstase continuă să mă jignească!

El știe foarte bine de litigiul dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Fcsb și cu toate acestea merge îmbrăcat in haină militară ( in rezervă fiind) să felicite o echipă de fotbal, care a reușit după 9 ani de “chin si suferință ” să câștige în sfârșit un titlu, o echipă care ne fură încă din anul 2003 identitatea, ne folosește în mod abuziv numele și marca!

Am considera gestul acestuia ca un semn tacit de ploconeală, la echipa “căpușă ” care nu mai are dreptul de a ne folosi marca, numele , palmaresul, dar cu toate acestea, continuă in fiecare zi acest lucru sfidând astfel hotărâri judecătorești și legi .

In privința aspectelor legate de condamnarea lui Ilie Nastase, cum bine știți, ele sunt publice si personal, nu am dat dovada de “proastă educație” cu privire la relatarea acestora”,este o parte a mesajului transmis de Florin Talpan, care poate fi citit intregral AICI.