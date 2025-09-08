Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari - Antena Sport

FC Voluntari şi CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul fundaşului central Daniel Dumbrăvanu (23 de ani), internaţional al Republicii Moldova.
Format la Zaria Bălţi, a evoluat în preliminariile Ligii Europa, iar la 17 ani a fost transferat de Genoa, unde a debutat în Cupa Italiei contra lui Juventus.
Daniel Dumbrăvanu, împrumutat de CFR Cluj la Voluntari
Are experienţă în Italia (Pescara, Lucchese, Siena, SPAL, Messina) şi Cipru (APOEL), iar la nivel de echipă naţională a strâns 7 selecţii pentru Moldova.
Daniel Dumbrăvanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 50.000 de euro. În acest sezon a jucat în 2 meciuri în Liga 1 pentru CFR Cluj, marcând un gol.
Dumbrăvanu a jucat 46 de minute în meciul Moldova – Israel 0-4, din preliminariile World Cup 2026. Campionatul Mondial 2026 şi cel din 2030 se vor vedea exclusiv în Universul Antena.
- OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj!
- Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1
- Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: “Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj”
- Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB
- Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni