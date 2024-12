Gigi Nețoiu are planuri uriașe la Voluntari! Vrea ca Ovidiu Burcă să promoveze și să se lupte la titlu în Liga 1 - Antena Sport

Gigi Nețoiu l-a adus pe Ovidiu Burcă la FC Voluntari / Captură AS.ro și Facebook Dinamo Ovidiu Burcă, antrenorul de la FC Voluntari, a dezvăluit că Gigi Nețoiu are planuri uriașe la echipa din Ilfov. Finanțatorul formației își dorește să se lupte la titlu, în sezonul viitor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În momentul de față, FC Voluntari se află în Liga a 2-a. Echipa din Ilfov e pe locul 4, cu 29 de puncte, poziție care asigură calificarea în play-off-ul de promovare. Ovidiu Burcă a dezvăluit că Gigi Nețoiu are planuri uriașe la Voluntari Antrenorul echipei la care Gigi Nețoiu este finanțator a dezvăluit că ținta sa este promovarea și, în următorul sezon, lupta pentru titlu. Ovidiu Burcă a vorbit despre modul în care a fost convins de Gigi Nețoiu să ajungă la Voluntari și a dat asigurări că își dorește ca echipa să se lupte „de la egal la egal” cu marile cluburi din România”. Totodată, fostul antrenor de la Dinamo a spus că premisele de la Voluntari sunt perfecte pentru performanță. Reclamă

„Pe mine domnul Nețoiu m-a adus la Voluntari, ne știm de atâta timp și n-am lucrat niciodată de antrenor și dumnealui, am fost mai mult jucător. Dar dumnealui și domnul Florin Marin au crezut cel mai mult în mine.

Am fost sunat, nu am discutat mult, îl cunosc ca structură, nu am făcut planuri cu dumnealui. Îl cunosc prima dată în calitate de om care decide la club. În cinci minute am fost de acord și am dat drumul la treabă.

La cum l-am auzit pe domnul Nețoiu, își dorește un club, care să se bată de la egal la egal cu cele mai mari cluburi din România. Chiar începând de anul următor, ne dorim să ne luptăm la primul loc din Liga 1. Premisele sunt foarte bune!”, a spus Ovidiu Burcă, citat de iamsport.ro.

