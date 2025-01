Gigi Neţoiu vrea ca FC Voluntari să fuzioneze cu Steaua: "E singura echipă care a câştigat Champions League" - Antena Sport

„Deocamdată, noi să ne facem echipă, să promovăm… Și sigur că da, este un proiect frumos. Vom vedea… depinde ce pretenții are Steaua, care sunt condițiile. N-am avut asemenea discuții până acum.

Gigi Nețoiu, noul acționar al celor de la FC Voluntari, a vorbit despre o posibilă fuziune între ilfoveni și CSA Steaua, echipă care nu are drept de promovare. În cazul unei fuziuni, clubul din Ghencea ar scăpa de probleme și ar reuși să obțină licența pentru prima ligă.

Marin, antrenorul de 71 de ani care a mai trecut pe la echipe precum Dinamo, Rapid, Petrolul sau Universitatea Craiova, are contract cu Voluntari pentru următorul an şi jumătate. El va fi ajutat de secunzii Sendi Popovici şi Radu Stroe.

„Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în faţa mea, răspunde Florin Marin. Ovidiu m-a sunat ieri şi mi-a spus `nea Gigi, pe nea Florin îl respect, a fost antrenorul meu, dar avem idei diferite şi nu vreau să ne certăm`. Eu i-a spus că îi respect opţiunea.

A rămas Florin Marin, care l-a adus pe Sendi Popovici, secundul lui cu care a lucrat înainte. Al doilea antrenor secund este Radu Stroe. Rămâne să îşi aleagă un preparator fizic. Eu nu am vorbit cu Dorinel Munteanu de 3 ani de zile. Nu ştiu situaţia lui”, a spus Gigi Neţoiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.