Ionuţ Panţîru, după despărţirea de FCSB: "Gigi Becali mi-a spus să stau până la vară" - Antena Sport

Ionuţ Panţiru a plecat de la FCSB şi a semnat cu Voluntari. Fundaşul de 28 de ani a ales între a fi rezervă nefolosită la campioană sau proiectul „îndrăzneţ” al lui Gigi Neţoiu, cel care i-a oferit un salariu mai mare de 15.000 de euro pe lună, atât cât câştiga la FCSB.

Fundaşul cu 12 meciuri şi un gol pentru FCSB în acest sezon a dezvăluit că Becali i-a propus să rămână până la vară la echipă, chiar dacă nu va juca. Pe de altă parte, Panţîru i-a mulţumit patronului roş-albaştrilor pentru tratamentul pe care l-a avut pentru a-şi rezolva problemele medicale.

Ionuţ Panţiru: „Gigi Becali mi-a spus să rămân până la vară”

„Am plecat de la FCSB pentru că nu am mai fost dorit acolo, am fost scos de pe listele pentru SuperLiga și Europa League. Așadar, am considerat că munca mea acolo a luat sfârșit. Am ales Voluntari pentru proiectul îndrăzneț aflat în derulare aici, pentru condițiile de aici, pentru că se dorește performanță și pentru că m-am simțit dorit și apreciat aici.

Cea mai frumoasă amintire cred că este momentul când am ieșit campioni în 2024. A fost cel mai important trofeu câștigat cu Steaua. eu în vară mi-am dorit să plec undeva să joc, chiar și sub formă de împrumut și nu am fost lăsat. Au fost discuții cu mai multe echipe și cu Poli Iași în vară. Ei erau însă în dubii că pot să mai joc sau nu pentru ca auziseră ei prin presă și oricum au zis că nu își permit să mă ia.

Becali mi-a oferit toate condițiile să mă pot recupera. Au fost niste operații costisitoare, recuperarea de asemenea, tratamente etc. Și o să îi mulțumesc mereu. Deși mulți spun că este un lucru normal atât timp cât eu m-am accidentat pentru echipă. Eu consider că nu orice echipa mi-ar fi pus la dispoziție ce mi-a fost pus aici. Pentru asta sunt recunoscător.