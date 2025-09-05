Jucătorul pentru care Gigi Becali îi plătea lui Hagi peste 2 milioane de euro, la un pas să semneze cu Steaua! - Antena Sport

Dragoş Nedelcu (28 de ani), jucător pe care Gigi Becali îi plătea lui Gică Hagi 2.13 milioane de euro pentru a-l transfera de la Farul la FCSB în vara lui 2017, e foarte aproape să semneze cu Steaua.
Dragoş Nedelcu se antrenează cu echipa din Liga a 2-a şi se află, potrivit clubului Steaua, în negocieri avansate pentru a semna cu această formaţie.
Dragoş Nedelcu, foarte aproape de Steaua!
Dragoş Nedelcu s-a despărţit în această vară de către Farul. Cotat la 1.5 milioane de euro în 2017, atunci când a fost adus de Becali la FCSB, Dragoş Nedelcu a ajuns să valoreze în prezent numai 350.000 de euro.
Accidentările l-au ţinut o perioadă lungă departe de gazon. În vara lui 2022 se întorcea la Farul, ca jucător liber de contract, dar nu a reuşit să aibă prestaţiile aşteptate.
„Începând de ieri, Dragoș Nedelcu se pregătește alături de Steaua. Mijlocașul de 28 de ani este în tratative avansate cu echipa noastră și-și dorește să îmbrace tricoul roș-albastru.
Nedelcu a mai evoluat până acum la Farul Constanța, SC Fotbal Club Fcsb SA și Fortuna Dusseldorf. A fost convocat la naționala României la toate categoriile de vârstă. Are 6 selecții și pentru naționala de seniori.
‘Mă bucur că am ajuns să mă pregătesc cu Steaua, un club mare, cu niște condiții excelente. Mi-e dor să joc din nou fotbal și sper să pot să o fac la cel mai bun nivel al meu’, a declarat Dragoș Nedelcu. Steaua joacă mâine, de la ora 11:00, pe terenul 5 din Complexul Ghencea, un amical cu CS Tunari”, a transmis Steaua, pe Facebook.
