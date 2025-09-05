Jucătorul pentru care Gigi Becali îi plătea lui Hagi peste 2 milioane de euro, la un pas să semneze cu Steaua! - Antena Sport

Dragoş Nedelcu (28 de ani), jucător pe care Gigi Becali îi plătea lui Gică Hagi 2.13 milioane de euro pentru a-l transfera de la Farul la FCSB în vara lui 2017, e foarte aproape să semneze cu Steaua.

Dragoş Nedelcu se antrenează cu echipa din Liga a 2-a şi se află, potrivit clubului Steaua, în negocieri avansate pentru a semna cu această formaţie.

Dragoş Nedelcu s-a despărţit în această vară de către Farul. Cotat la 1.5 milioane de euro în 2017, atunci când a fost adus de Becali la FCSB, Dragoş Nedelcu a ajuns să valoreze în prezent numai 350.000 de euro.

Accidentările l-au ţinut o perioadă lungă departe de gazon. În vara lui 2022 se întorcea la Farul, ca jucător liber de contract, dar nu a reuşit să aibă prestaţiile aşteptate.

„Începând de ieri, Dragoș Nedelcu se pregătește alături de Steaua. Mijlocașul de 28 de ani este în tratative avansate cu echipa noastră și-și dorește să îmbrace tricoul roș-albastru.