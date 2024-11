Lovitură pentru Adrian Mititelu. Noi probleme la FC U Craiova - Antena Sport

Lovitură pentru Adrian Mititelu. FC U Craiova are noi probleme într-o perioadă în care a rămas şi fără antrenor Adrian Mititelu / Profimedia Lovitură pentru Adrian Mititelu. FC U Craiova are noi probleme într-o perioadă în care a rămas şi fără antrenor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pe lângă rezultatele modeste, Adrian Mititelu are şi alte bătăi de cap la echipă. Trebuie să achite datoriile pentru a putea face transferuri la iarnă. Lovitură pentru Adrian Mititelu. Noi probleme la FC U Craiova Conform susrselor AntenaSport, în acest moment FC U Craiova are interdicţie la transferuri din cauza unor datorii. Situaţia la echipă oricum nu este una bună. FC U Craiova a pierdut ultima partidă din Liga 2, cu Ceahlăul, scor 2-4. La această partidă, Adrian Mititelu a provocat un scandal uriaş. Patronul oltenilor a intrat pe teren în prima repriză şi a vrut să scoată echipa de pe teren. Mititelu a fost a avut aceeaşi atitudine războinică şi la interviuri. Mititelu a făcut şi mai multe acuzaţii incredibile la adresa Federaţiei Române de Fotbal şi la adresa lui Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF: Reclamă

„Ieşirea mea, pe care acum o regret, se datorează unui lung şir de nedreptăţi. Nu a fost an să nu pierd 7-8-10 puncte pe mâna arbitrilor. Ne-a fost luată şi o calificare în cupele europene, tot cu japca. De când a început campionatul, ne-au ciupit la fiecare meci. După ce că şi aşa suntem în criză, că nu reuşim să ne revenim, mai vine şi arbitrul şi face cadou un penalty. Normal că am avut o ieşire pe care nu am mai putut să o controlez.

Cu astfel de bandiţi şi indivizi obscuri, pe care îi trimite Bodescu să ne fure meci de meci. Ne-au ciupit tot timpul. Nu e o fază în favoarea noastră. Liga 2 nu e atât de mediatizată, nu există sistem VAR, iar scopul numărul 1 este ca eu să sufăr şi să simt autoritatea lor. E un mijloc de a mă presa să renunţ la acţiunile mele din instanţă împotriva federaţiei.

Am făcut asta din disperare. Nu mai suport nedreptăţile. Nu am făcut de drag, nu pentru spectacol. Efectiv nu mai suport pentru că e un şir lung de abuzuri şi nu mai ştiu cum să mă comport cu ei. Toate greşelile sunt împotriva noastră.

Nu se poate să fiu furat de acești nenorociți. Niște oameni pe care îi plătim înainte, ca pe c***e. Noi îi plătim ca să ne facă felul. Federația nu dă niciun leu. Noi organizăm totul, plătim arbitri care ne execută. Noi trebuie să supraviețuim, să nu retrogradăm în Liga 3. La câți dușmani avem, e foarte greu. Pe fondul acestor probleme și stări am gesturi necugetate, pe care le regret. Simțeam să înnebunesc, nu e normal ce am făcut, dar mi-a ajuns cuțitul la os„, a declarat Adrian Mititelu, după FCU Craiova – Ceahlul Piatra Neamţ 2-4.

