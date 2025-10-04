Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Corvinul, remiză "albă" cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 2 | Corvinul, remiză “albă” cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare

Corvinul, remiză “albă” cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare

Andrei Nicolae Publicat: 4 octombrie 2025, 15:03

Comentarii
Corvinul, remiză albă cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare

Doi jucători în duel în Steaua - Corvinul / Sport Pictures

Corvinul Hunedoara a terminat la egalitate cu Steaua Bucureşti, 0-0, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a noua a Ligii a 2-a de fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele au ratat un penalty, prin Antonio Manolache (56), şutul său fiind apărat de portarul Adrian Frănculescu. Corvinul a avut şi două bare, de fiecare dată la mingi respinse de Frănculescu (72, 90+2). Cu acest punct, Corvinul a revenit pe primul loc.

Rezultatele etapei și clasamentul din liga a doua

Rezultate:

Vineri

  • FC Bihor – FC Voluntari 1-1

Sâmbătă

Reclamă
Reclamă
  • CS Tunari – AFC Metalul Buzău 2-4
  • CS Concordia Chiajna – ACSM Politehnica Iaşi 2-0
  • CS Dinamo Bucureşti – CS Afumaţi 0-0
  • CSM Reşiţa – CSM Slatina 2-0
  • AFC Chindia Târgovişte – ACS FC Bacău 4-0
  • CSC 1599 Şelimbăr – AFC Câmpulung Muscel 5-0
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăviţa 1-4
  • ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 – Steaua Bucureşti 0-0

Duminică se va juca meciul ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (Sepsi Duna Arena – Sfântu Gheorghe, 12:30). Marţi va avea loc partida AFC ASA Târgu Mureş – CS Gloria Bistriţa (Stadion Trans-Sil – Târgu Mureş, 20:00), potrivit agerpres.ro.

Clasament

  • 1. Corvinul 23 puncte (9 jocuri)
  • 2. FC Bihor 22 puncte (9 jocuri)
  • 3. Chindia 20 (9)
  • 4. FC Voluntari 18 (9)
  • 5. Steaua 17 (9)
  • 6. Concordia 16 (9)
  • 7. CSM Reşiţa 16 (9)
  • 8. ASA 16 (8)

….

Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţarăCopaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Observator
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Fanatik.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
15:46
Adrian Iencsi a ales lotul naţionalei U20 pentru dubla cu Cehia
15:45
LIVE VIDEOAu început calificările Marelui Premiu de la Singapore. Se dă lupta pentru pole-position
15:33
Elias Charalambous strigă “adunarea” la FCSB înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Nu există favorite”
15:27
Rapid – Farul, 20:30, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1
14:51
VIDEOIanis Hagi a înscris primul lui gol pentru Alanyaspor! Execuţie superbă, din lovitură liberă
14:38
Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului 3 Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit 4 “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” 5 Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum” 6 Mihai Stoica a răbufnit după FCSB – Young Boys 0-2: “Un program infernal. FRF nu dă doi bani pe doleanțele noastre”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”