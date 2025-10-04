Corvinul, remiză "albă" cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare - Antena Sport

Corvinul Hunedoara a terminat la egalitate cu Steaua Bucureşti, 0-0, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a noua a Ligii a 2-a de fotbal.

Gazdele au ratat un penalty, prin Antonio Manolache (56), şutul său fiind apărat de portarul Adrian Frănculescu. Corvinul a avut şi două bare, de fiecare dată la mingi respinse de Frănculescu (72, 90+2). Cu acest punct, Corvinul a revenit pe primul loc.

