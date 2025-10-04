Corvinul, remiză "albă" cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare - Antena Sport

Corvinul Hunedoara a terminat la egalitate cu Steaua Bucureşti, 0-0, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a noua a Ligii a 2-a de fotbal.
Gazdele au ratat un penalty, prin Antonio Manolache (56), şutul său fiind apărat de portarul Adrian Frănculescu. Corvinul a avut şi două bare, de fiecare dată la mingi respinse de Frănculescu (72, 90+2). Cu acest punct, Corvinul a revenit pe primul loc.
Rezultatele etapei și clasamentul din liga a doua
Rezultate:
Vineri
- FC Bihor – FC Voluntari 1-1
Sâmbătă
- CS Tunari – AFC Metalul Buzău 2-4
- CS Concordia Chiajna – ACSM Politehnica Iaşi 2-0
- CS Dinamo Bucureşti – CS Afumaţi 0-0
- CSM Reşiţa – CSM Slatina 2-0
- AFC Chindia Târgovişte – ACS FC Bacău 4-0
- CSC 1599 Şelimbăr – AFC Câmpulung Muscel 5-0
- CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăviţa 1-4
- ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 – Steaua Bucureşti 0-0
Duminică se va juca meciul ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (Sepsi Duna Arena – Sfântu Gheorghe, 12:30). Marţi va avea loc partida AFC ASA Târgu Mureş – CS Gloria Bistriţa (Stadion Trans-Sil – Târgu Mureş, 20:00), potrivit agerpres.ro.
Clasament
- 1. Corvinul 23 puncte (9 jocuri)
- 2. FC Bihor 22 puncte (9 jocuri)
- 3. Chindia 20 (9)
- 4. FC Voluntari 18 (9)
- 5. Steaua 17 (9)
- 6. Concordia 16 (9)
- 7. CSM Reşiţa 16 (9)
- 8. ASA 16 (8)
….
