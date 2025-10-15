Controale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!” - Antena Sport

Secția de fotbal a clubului Steaua București este blocată de cinci sezoane în Liga 2, dar lucrurile s-ar putea schimba spectaculos în viitorul apropiat.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut încă de la numirea în funcție că Steaua trebuie să facă un parteneriat privat pentru a putea promova în Liga 1, dar marca să rămână la MApN.

Controale la clubul Steaua! Ce spune ministrul Ionuț Moșteanu

Din informațiile obținute de Antena Sport, în aceste zile au loc controale la toate departamentele clubului Steaua. Contactat de as.ro, ministrul Ionuț Moșteanu a confirmat informația. „Da, există un corp de control în scopul eficientizării și restructurării clubului. Clubul Steaua are acum un nou comandant, e normal să se facă toate aceste controale”, a declarat ministrul.

Întrebat dacă aceste controale au legătură cu pregătirea terenului pentru asocierea secției de fotbal, Moșteanu a răspuns: „Căutăm forma juridică potrivită prin care să realizăm asocierea cu un partener privat. Ce pot să spun e că asocierea se va face corect, ca să nu pățim ce am pățit în trecut.”

Steaua rămâne la Armată, dar caută parteneri pentru asociere

De la începutul lunii octombrie, CSA Steaua are un nou comandant, pe Eduard Danilof, colonel cu experiență în Irak și Afghanistan. Înainte să fie numit în funcție, Danilof a fost șeful centrului de administrare al Stadionului Steaua.