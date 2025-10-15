Controale la Steaua: se pregătește terenul pentru promovare? Ionuț Moșteanu: „Asocierea se va face corect!” - Antena Sport

Secția de fotbal a clubului Steaua București este blocată de cinci sezoane în Liga 2, dar lucrurile s-ar putea schimba spectaculos în viitorul apropiat.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a susținut încă de la numirea în funcție că Steaua trebuie să facă un parteneriat privat pentru a putea promova în Liga 1, dar marca să rămână la MApN.
Controale la clubul Steaua! Ce spune ministrul Ionuț Moșteanu
Din informațiile obținute de Antena Sport, în aceste zile au loc controale la toate departamentele clubului Steaua. Contactat de as.ro, ministrul Ionuț Moșteanu a confirmat informația. „Da, există un corp de control în scopul eficientizării și restructurării clubului. Clubul Steaua are acum un nou comandant, e normal să se facă toate aceste controale”, a declarat ministrul.
Întrebat dacă aceste controale au legătură cu pregătirea terenului pentru asocierea secției de fotbal, Moșteanu a răspuns: „Căutăm forma juridică potrivită prin care să realizăm asocierea cu un partener privat. Ce pot să spun e că asocierea se va face corect, ca să nu pățim ce am pățit în trecut.”
Steaua rămâne la Armată, dar caută parteneri pentru asociere
De la începutul lunii octombrie, CSA Steaua are un nou comandant, pe Eduard Danilof, colonel cu experiență în Irak și Afghanistan. Înainte să fie numit în funcție, Danilof a fost șeful centrului de administrare al Stadionului Steaua.
Imediat după ce a fost numit, Danilof a vorbit despre „nevoia unui proces profund de modernizare” a clubului. „Avem în plan măsuri clare: să simplificăm procesele interne, să gestionăm costurile cu atenție și să folosim resursele într-un mod responsabil”, transmitea Danilof.
Ionuț Moșteanu a declarat în mai multe rânduri că Steaua trebuie să revină în Liga 1 și apoi să joace în cupele europene. Totodată, el a asigurat suporterii că brandul va rămâne la Armată, care într-o asociere vine cu marca, palmaresul și cu stadionul Steaua. Totodată, marca Steaua nu poate fi scoasă la licitație, așa cum s-a zvonit în ultimele săptămâni.
