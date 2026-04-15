Patronul lui Sepsi a dat cărțile pe față după ce Orban a pierdut alegerile din Ungaria: “O să avem o discuție”

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe, a vorbit recent despre alegerile electorale din Ungaria pierdute categoric de partidul lui Viktor Orban, Fidesz. De ani buni, guvernul maghiar susținea formația din Sfântu Gheorghe și Csikszereda, însă finanțatorul echipei din Liga a 2-a nu crede că ce s-a întâmplat pe plan politic în țara vecină va afecta atât de mult club.

Alegerile parlamentare din Ungaria au răsturnat cu totul situația în țara vecină. Partidul aflat până acum în opoziție, Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut aproape 70% din voturi și va deține 138 de mandate din totalul de 199. Fidesz al lui Orban va deține 55 de mandate, o adevărată lovitură pentru omul care a fost prim-ministrul țării din ultimii 16 ani.

“Nu domnul Orban dă bani la Sepsi”, e verdictul dat de Laszlo Dioszegi

Ce s-a întâmplat în Ungaria are șanse mari să aibă “ecou” și în sportul din România, unde pe plan fotbalistic guvernul din țara vecină a “pompat” enorm de mulți bani în Sepsi și Csikszereda. În câteva rânduri, Viktor Orban chiar și-a făcut apariția la meciurile formațiilor din Harghita sau Covasna.

În ciuda acestui sprijin financiar acordat de Fidesz, Laszlo Dioszegi nu crede că ce s-a întâmplat în Ungaria va avea un impact atât de mare la echipa de seniori a lui Sepsi. Patronul de club a explicat pe ce ramuri investea guvernul lui Viktor Orban și cum formația din Sfântu Gheorghe este sprijinită oricum pe plan financiar de mai multe firme, nefiind dependentă de situația politică.

Ba mai mult, Dioszegi a ținut să menționeze că Viktor Orban nu investea bani la Sepsi, deși rapoartele financiare ale clubului arată altceva.