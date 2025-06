Probleme mari pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova, aproape de a fi retrogradată în liga a treia - Antena Sport

Adrian Mititelu a spus clar. Nu vrea licenţă de liga a doua pentru că cei de la Comisia de Licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal nu are valoare juridică.

Sezonul trecut, FC U Craiova a evoluat în Liga 2, în play-out. Nu a avut absolut nicio problemă cu retrogradarea. De partea cealaltă, Gloria Buzău a retrogradat în acest an din Liga 1, alături de Sepsi Sf. Gheorghe și Politehnica Iași. Locurile celor două echipe vor fi luate, în ordine, de Dumbrăvița și Câmpulung-Muscel, conform regulamentului în competiția organizată de FRF.

Adrian Mititelu se află într-un scandal uriaş cu şeful FRF, Rătvan Burleanu. Finanţatorul celor de la FCU Craiova are deschise mai multe procese cu FRF, dar este aproape de o nouă retrogradare. Nu a depus actele pentru licenţierea pentru liga a doua şi ar putea fi retrogradată în liga a treia.

„Am refuzat orice abordare a licențierii. Ce treabă mai am eu cu o licențiere… Puteam să vând un teren la un preț de rahat și să plătim datoriile (n.r. datoriile lui FCU Craiova către foștii angajați ai clubului). Dar mi-a zis fi-miu: ‘Tati, ăștia ne iau de proști’. Cum să îmi ceară mie licență unii care stau ilegal la Federație? Comisia de Licențiere nu există, nu are valoare juridică.

Cum să condiționezi participarea într-o competiție dacă Federația nu există? Prima condiție esențială ca un club să poată participa e calitatea de membru afiliat. Nu ești membru, nu poți juca fotbal. Bagi în Liga 2 echipe care nu sunt afiliate. Nu avem nevoie de licență. Mi-am câștigat meritul sportiv să joc în Liga 2, voi juca în Liga 2.

Aștept Federația să vedem dacă are curajul să spună, să semneze o decizie cum că scoate un membru afiliat din Liga 2 pe motiv că nu are licență. Nu o să aibă nimeni curajul, e abuz în serviciu, e uzurpare de funcții. Suntem pregătiți de Liga 2. Avem probleme financiare, sper să le rezolvăm cât mai curând posibil. Am făcut sacrificii enorme pentru echipa asta.