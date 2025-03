"Să fiu numit comandantul clubului!" Florin Talpan e convins că poate obține dreptul de promovare pentru Steaua: "Am soluții!" - Antena Sport

FOTO: Captură AS.ro Florin Talpan a vorbit despre marea problemă a formației Steaua București: dreptul de promovare în Liga 1. Juristul este convins că poate rezolva această problemă, în situația în care ar fi numit comandant al clubului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chiar dacă este neînvinsă în acest campionat, Steaua nu poate promova în primul eșalon al fotbalului românesc. Gruparea din Ghencea este blocată de 4 sezoane în Liga a 2-a, iar deja în 3 stagiuni a fost una dintre cele mai puternice formații din eșalonul secund. Florin Talpan „are soluții” pentru a obține dreptul de promovare pentru Steaua Florin Talpan a dezvăluit că are soluții pentru a obține dreptul de promovare în Liga 1, pentru formația lui Daniel Oprița. Juristul a spus și că ar rezolva mai multe probleme din cadrul clubului, în situația în care ar fi numit comandant. Totuși, Talpan a transmis că oficialii MApN se „tem” să îl numească comandant. „(n.r. Care credeți că este cea mai simplă variantă pentru ca echipa de fotbal să aibă dreptul de a promova?) Cea mai simplă variantă este să fiu numit comandantul CSA Steaua și am soluții. V-am spus, am soluții. Ce vreți, să dau soluții și să le ia alții și să-i numească secretarul de stat Bachide peste mine?! Reclamă

Eu am 23 de ani la CSA Steaua, am cele mai mari realizări, nu am ajuns ca secretarul de stat Bachide să își bată joc de mine. Ce înseamnă asta?! Sunt foarte supărat, pentru că văd că Armata este condusă de politic acum și nu înțeleg de ce se bagă politicul?!

Domnul Ciolacu, anul trecut, mi-a trimis Corpul de Control, în condițiile în care trebuia să semnăm ceva pentru că a ordonat ministrul. Nu se poate așa ceva! Am muncit acolo, am câștigat foarte multe dosare pentru statul român, inclusiv acum două-trei zile, pe lângă baza de la Săftica, m-am judecat cu niște persoane vreo cinci ani de zile.

Sunt foarte multe nereguli, pe care eu le știu. Vreau să punem lucrurile la punct, dar lor le este frică să mă numească, pentru că știu ce nereguli au. Eu am făcut acel memoriu la nivelul MApN. Ce vor, să ies public cu ele?”, a spus Florin Talpan, citat de iamsport.ro.

