Buriram United – Shabab Al-Ahli 2-2. Bogdan Planic se luptă pentru semifinalele Ligii Campionilor Asiei

Buriram United – Shabab Al-Ahli, meci din sferturile Ligii Campionilor Asiei, e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 19:15. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Fostul jucător al FCSB-ului, sârbul Bogdan Planic (34 de ani), e titular în această partidă.

Buriram United s-a calificat în sferturile competiţiei, după ce a învins-o la loviturile de departajare pe Melbourne City. De partea cealaltă, Shabab Al-Ahli s-a calificat în sferturi, după ce a învins-o fără emoţii, cu 3-0, pe formaţia iraniană Tractor.

Buriram United – Shabab Al-Ahli 2-2 LIVE VIDEO

Min. 70: Buriram United – Shabab Al-Ahli 2-2! Zulj, autorul autogolului din prima repriză, a înscris cu un şut plasat

Min. 64: Buriram United – Shabab Al-Ahli 1-2! Penalty-ul a fost transformat de Bissoli

Min. 63: Penalty pentru Buriram, dictat de central cu VAR, după ce Saeid a comis henţ în careu