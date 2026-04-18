Buriram United – Shabab Al-Ahli 2-2. Bogdan Planic se luptă pentru semifinalele Ligii Campionilor Asiei

Buriram United – Shabab Al-Ahli, meci din sferturile Ligii Campionilor Asiei, e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 19:15. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Fostul jucător al FCSB-ului, sârbul Bogdan Planic (34 de ani), e titular în această partidă.
Buriram United s-a calificat în sferturile competiţiei, după ce a învins-o la loviturile de departajare pe Melbourne City. De partea cealaltă, Shabab Al-Ahli s-a calificat în sferturi, după ce a învins-o fără emoţii, cu 3-0, pe formaţia iraniană Tractor.
Buriram United – Shabab Al-Ahli 2-2 LIVE VIDEO
Min. 70: Buriram United – Shabab Al-Ahli 2-2! Zulj, autorul autogolului din prima repriză, a înscris cu un şut plasat
Min. 64: Buriram United – Shabab Al-Ahli 1-2! Penalty-ul a fost transformat de Bissoli
Min. 63: Penalty pentru Buriram, dictat de central cu VAR, după ce Saeid a comis henţ în careu
Min. 49: Buriram United – Shabab Al-Ahli 0-2! Echipa lui Bogdan Planic a punctat iar pe tabelă, tot după un corner! Saeid a înscris cu capul, din plonjon
Min. 13: Buriram United – Shabab Al-Ahli 0-1! Gazdele au mare ghinion. Igor Gomes a trimis cu capul în bară, după un corner, iar mingea a ricoşat în Zulj, care şi-a dat autogol
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Buriram United (4-2-3-1): Etheridge – Good, Dougall, Ko, Stojkovic – Zulj, Causic – Jaided, Toku, Schindler – Bissoli
Shabab Al-Ahli (4-2-3-1): Al Meqebaali – Igor Gomes, Bogdan Planic, Renan, Kauan – Breno, Ezatolahi – Yuri Cesar, Cartabia, Guillherme – Mateusao
- Machida – Al-Ittihad 1-0. Surpriză uriașă în Liga Campionilor Asiei
- Gol fabulos în Al-Ahli – Johor DT! A punctat cu un șut năprasnic și a celebrat cu suporterii
- Eliminare incredibilă în Al-Ahli – Johor DT! Și-a accidentat adversarul cu o lovitură de K1
- Al Ittihad-Al Wahda 1-0! Gazdele s-au calificat în sferturi cu un gol din penalty, în minutul 120+10! Tractor-Shabab Al-Ahli 0-3
- Moment de senzaţie înaintea meciului lui Al Ittihad din optimile Ligii Campionilor Asiei! Ritual superb cu fanii