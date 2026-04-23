Atletico Madrid se luptă cu Arsenal pentru înlocuitorul lui Antoine Griezmann! Poate ajunge gratis pe Metropolitano

Antoine Griezmann va pleca de la Atletico Madrid la finalul acestui sezon, urmând să evolueze din vară în MLS, la Orlando. Echipa lui Diego Simeone este calificată în semifinalele UEFA Champions League, acolo unde o va întâlni pe Arsenal, dar se gândeşte deja şi la sezonul viitor.

Presa din Spania a aflat ce jucător se află în capul listei la Atletico Madrid, în locul lui Antoine Griezmann. Potrivit marca.com, Julian Brandt este ţinta formaţiei de pe Metropolitano, fotbalist care evoluează pentru Borussia Dortmund încă din 2019.

Mateu Alemany, directorul sportiv al celor de la Atletico, plănuieşte să dea o adevărată lovitură. Brandt poate ajunge gratis la Madrid, în condiţiile în care contractul său cu Dortmund expiră la finalul sezonului, iar germanul a anunţat deja că nu îşi va prelungi înţelegerea.

Potrivit sursei menţionate mai sus, Julian Brandt nu este singura opţiune a celor de la Atletico Madrid, dar se află în capul listei, în condiţiile în care spaniolii consideră că germanul este jucătorul cel mai apropiat de Antoine Griezmann ca profil.

Spaniolii anunţă însă că Atletico Madrid nu va avea o misiune deloc uşoară. Echipa lui Diego Simeone nu este singura formaţie interesată de serviciile lui Julian Brandt. Chiar Arsenal, echipa pe care spaniolii o vor întâlni în semifinalele UEFA Champions League, este cealaltă echipă cu care Atleti se va lupta pentru semnătura germanului.